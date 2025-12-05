Η εξομολόγηση του τραγουδιστή για την οικογένειά του.

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συναισθηματικές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Κωνσταντίνος Αργυρός άνοιξε την καρδιά του το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2025 στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε με ειλικρίνεια για τη γυναίκα της ζωής του, Αλεξάνδρα Νίκα, τον γιο τους, Βασίλη, αλλά και για το πώς η οικογένεια έχει αλλάξει ολοκληρωτικά τις προτεραιότητές του.

Η γνωριμία που του άλλαξε τη ζωή

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός περιέγραψε με συγκίνηση την πρώτη τους συνάντηση, η οποία, όπως αποκάλυψε, στάθηκε καθοριστική: «Γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα, είπα νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσω τη ζωή μου». Παρότι στην αρχή τους χώριζε η απόσταση, αφού η Αλεξάνδρα ζούσε στο Λος Άντζελες λόγω σπουδών, η επικοινωνία τους ήταν συνεχής και ουσιαστική. «Ήταν ο άνθρωπος που της έλεγα τις ανασφάλειές μου. Αυτό μας ένωσε πάρα πολύ», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής.

«Είναι η πιο όμορφη και τόσο έξυπνη»

Αναφερόμενος στη σύντροφό του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του: «Είναι η πιο όμορφη και τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη. Δεν της αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, αλλά αν τη γνώριζε καλύτερα ο κόσμος, θα καταλάβαινε τι υπέροχος άνθρωπος είναι».

Η στήριξη στη δουλειά και το πάθος της ζωής του

Ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που έχει η Αλεξάνδρα στη ζωή και την καριέρα του: «Είναι απόλυτα υποστηρικτική στη δουλειά μου. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξε ότι αγαπά αυτό που είμαι και θέλει να το προστατεύσει». Για τον ίδιο, η δουλειά του δεν είναι απλώς επάγγελμα, αλλά το μεγάλο του πάθος: «Δεν έχω άλλα πάθη που οδηγούν σε καταστροφές. Το μόνο μου πάθος είναι η δουλειά μου, είναι η ζωή μου».

Η οικογένεια πάνω απ’ όλα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τόνισε ότι πλέον βλέπει τη ζωή μέσα από το πρίσμα της οικογένειας. «Το πιο πολύτιμο πράγμα για μένα είναι η οικογένεια. Είναι οι στιγμές, οι απλές καθημερινές στιγμές». Η Αλεξάνδρα, όπως είπε, είναι ο άνθρωπος με τον οποίο νιώθει ότι μπορεί να χτίσει το μέλλον του με ασφάλεια και αλήθεια.

Ο μικρός Βασίλης και το ωραιότερο δώρο της ζωής

Η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή του, ωστόσο, ακούει στο όνομα Βασίλης. Ο ερχομός του γιου του τον έχει μεταμορφώσει: «Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στη Γη από το να βλέπω τον γιο μου». Ο τραγουδιστής προσπαθεί να είναι παρών σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς του: «Περιμένω το πρωί να ξυπνήσει για να τον πάρω αγκαλιά. Αυτές οι στιγμές είναι ανεκτίμητες».

