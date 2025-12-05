Τεράστια προβλήματα από την κακοκαιρία και στη Φοινικούντα.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας η υπερχείλιση του ποταμού που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία, τα ξημερώματα της Παρασκευής, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας.

Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και τουριστικά καταλύματα, ενώ καταγράφηκαν και τρία περιστατικά εγκλωβισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους αλλά και ένα τροχόσπιτο παρασύρθηκαν από τα νερά. Παρόμοια επικίνδυνη κατάσταση βίωσαν και δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή. Σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Πυροσβεστική, Αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύλου–Νέστορος βρέθηκαν από τις πρώτες στιγμές στο σημείο, πραγματοποιώντας επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας στους πληγέντες. Το πλήρες μέγεθος των ζημιών σε κατοικίες, καταλύματα και υποδομές αναμένεται να αποτιμηθεί με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ η περιοχή παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο της περιοχής λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι, ενώ κλειστή παραμένει και η παραλιακή οδός Φοινικούντας – Γριζόκαμπου. Με μεγάλη δυσκολία πραγματοποιείται η διέλευση των οχημάτων στον δρόμο Χαρακοπειό – Υάμεια.

Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα σε καθαρισμούς από φερτά υλικά, άρση των κατολισθήσεων και αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων.