Έντονες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά της χώρας σήμερα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Η κακοκαιρία πλέον έχει κατηγοριοποιηθεί σε επίπεδο 5, δηλαδή ως ακραία.

Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε:

Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική

Θεσσαλία, Σποράδες

Αττική, Βοιωτία, νότια Εύβοια (έως το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν)

Ανατολικό Αιγαίο (από τη Χίο και νοτιότερα) και Δωδεκάνησα

Βελτίωση σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη

Στο κόκκινο (επικινδυνότητα κατηγορίας 5), όπου περιμένουμε 150 με 200 χιλιοστά βροχής είναι:

η Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική,

το ανατολικό Αιγαίο (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα.

Ολο αυτό το μέτωπο θα πάρει μία κλήση και θα επικεντρωθεί στα Δωδεκάνησα και στην Ρόδο.

Στην Αττική, το μέτωπο καταιγίδων είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το λεκανοπέδιο. Περίπου μέχρι τις 9 - 10 - 11 το πρωί περιμένουμε τα φαινόμενα να εξασθενήσουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq0zu9kmpg1?integrationId=40599y14juihe6ly}