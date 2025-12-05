Έσπασαν ομπρέλες, καρέκλες έπεσαν μέσα στη θάλασσα. Σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Με ένταση σφυροκόπησε η κακοκαιρία Byron το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις τρεις τα ξημερώματα ριπές ανέμου έντασης 10 μποφόρ σάρωσαν την πόλη και ειδικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο όπου βρίσκονται τα καταστήματα εστίασης, με αποτέλεσμα να σπάσουν ομπρέλες και γλάστρες, ενώ έπεσαν καρέκλες μέσα στη θάλασσα.

Από τη μανία της κακοκαιρίας δεν γλίτωσε ούτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης το οποίο είχε εγκατασταθεί στη λίμνη και ήταν προγραμματισμένη για αύριο η φωταγώγησή του.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε ελαιόδεντρα στον κάμπο της Κριτσάς στην Ελούντα και τα γύρω χωριά. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων οι λίγες ελιές που είχαν τα δέντρα λόγω της ανομβρίας φέτος έπεσαν και αυτές, αναφέρουν αγρότες στην ΕΡΤ.

Επίσης, σε μεγάλο μέρος του ορεινού και νότιου επαρχιακού δικτύου σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Πηγή ρεπορτάζ και φωτό: ΕΡΤ