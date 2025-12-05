«Εκτός από κάποιες συγκεκριμένες αστοχίες του δικτύου ομβρίων που υπάρχουν (πχ μεταξύ Αγ. Σάββα και ΓΑΔΑ, Χαμοστέρνας κλπ), το δίκτυο ομβρίων αν και πολύ περιορισμένο (καλύπτει μόλις το 20% της έκτασης της πόλης) άντεξε», σύμφωνα με τον Ν. Χρυσόγελο.

Η κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρα έβγαλε από νωρίς τη νύχτα στους δρόμους τα συνεργείας του Δήμου Αθηναίων.

«Όλο το βράδυ συνεργεία Δήμος Αθηναίων βρίσκονται σε πολλές περιοχές για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν προκύψει όπως λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί, καπάκια δικτύου που έχουν φύγει ή δέντρα που έχουν πέσει και σε κάποιες περιπτώσεις να απαντλήσουν νερά που έχουν μαζευτεί. Εκτός από κάποιες συγκεκριμένες αστοχίες του δικτύου ομβρίων που υπάρχουν (πχ μεταξύ Αγ. Σάββα και ΓΑΔΑ, Χαμοστέρνας κλπ), το δίκτυο ομβρίων αν και πολύ περιορισμένο (καλύπτει μόλις το 20% της έκτασης της πόλης) άντεξε, ενώ είναι φανερό ότι όπου υπάρχει πράσινο, χώμα, δυνατότητα του νερού να διεισδύσει στο υπέδαφος η κατάσταση είναι καλύτερη, οι κίνδυνοι πλημμύρας μικρότεροι», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντίδημαρχος Κλιματικής Δικαυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Χρυσόγελος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Δουλεύουμε όλο και πιο συντονισμένα #ΠολιτικήΠροστασία #Πράσινο #Καθαριότητα#ΔημοτικήΑστυνομία #Οδοποιία για να έχουμε πλήρη εικόνα της πόλης και να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά όπου υπάρχει ένα πρόβλημα.

Η Πολιτική Προστασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική τόσο όσον αφορά την πρόληψη όσο και την παρέμβαση και αποκατάσταση.

Καταγράφουμε παράλληλα τα αίτια των προβλημάτων (μια λάθος επιλογή, μια αστοχία, μια κακοτεχνία κα) ώστε να γίνουν παρεμβάσεις.

Δεν μπορούμε να μειώσουμε τον όγκο του νερού βροχής που πέφτει, μπορούμε όμως (με σχεδιασμό, πόρους, έργα) να μειώσουμε τους κινδύνους, την τρωτότητα αλλά και να βελτιώσουμε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τα δεδομένα που έχουμε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο σε τόσους ανθρώπους που εργάστηκαν και εργάζονται με συνείδηση ότι είμαστε εκεί για την πόλη #Αθήνα και τους πολίτες, για να την κάνουμε καλύτερη, πιο ανθεκτική #ανθεκτικότητα».

