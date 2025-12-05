Σε απελπισία οι οδηγοί στη Νέα Εθνική Οδό: «Έκανα μία ώρα να διανύσω μόλις 300 μέτρα»

Λίγο πριν τις 9 ξεκίνησαν οι διελεύσεις οχημάτων από τα διόδια της Ελευσίνας στην Νέα Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για την ώρα έχουν ανοίξει 3 από τις 15 λωρίδες - με τους οδηγούς να περνούν με το σταγονόμετρο.

Στο σημείο και για αρκετά χιλιόμετρα έχουν σχηματιστεί ουρές από εγκλωβισμένους οδηγούς που παραμένουν στα αυτοκίνητά τους από τις 6 το πρωί - και μάλιστα χωρίς καμία ενημέρωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq2s5j730nl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq2n8uat6jl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως λίγο νωρίτερα η Περιφέρεια ζητούσε από τους οδηγούς να επιστρέψουν στην Αθήνα, για να «ξεμπλοκάρει» ο δρόμος.

«Κάνω έκκληση στους οδηγούς να επιστρέψουν. Υπάρχει μια αναμονή γιατί θέλουν να περιμένουν και δεν θέλουν να επιστρέψουν», ανέφερε στην ΕΡΤ ο Kωνσταντίνος Ζώμπος, εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής.

Μιλώντας για τις ενέργειες που γίνονται στο σημείο ανέφερε ότι έχουν πάει μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq25f5hi37l?integrationId=40599y14juihe6ly}