Το πρώτο 112 εστάλη για την περιοχή της Μάνης ενώ, αναμένονται και νέα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Γιάννης Καλλιάνος, Γιώργος Τσατραφύλλιας και Θοδωρής Κολυδάς κάνουν λόγο για ισχυρή κακοκαιρία που θα πλήξει σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας. Μάλιστα, ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε σε ανάρτησή του και στις περιοχές SOS για πλημμύρες και ζημιές.

Για μία κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του MEGA και βουλευτής, Γιάννης Καλλιάνος. Όπως είπε, οι βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές θα είναι εξασθενημένες και μικρής διάρκειας και σε άλλες θα είναι γενικευμένες με μεγαλύτερη «εμμονή».

Οι περιοχές που φέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για πλημμυρικά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες είναι, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι: Τα Επτάνησα, τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, η Αττική, η κεντρονότια Εύβοια. Πρόσθεσε ότι μέχρι αύριο στην Αττική αναμένεται να πέσουν πάνω από 60-70 mm νερού.

Περιοχές όπως η Κατερίνα, η Πιερία γενικά, τα ανατολικά παράλια της Λάρισας και τμήματα του νομού Μαγνησίας είναι SOS για κακοκαιρία. Τέλος, ανέφερε πως η κακοκαιρία αυτή θα πλήξει και τα νησιά του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Σάμος, Ικαρία, Κώς, Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος και Κάσος είναι περιοχές SOS που είναι υποψήφιες για καταστροφές και πλημμύρες, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Τι αναφέρει ο Τσατραφύλλιας

Έντονα φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική σήμερα Πέμπτη καθώς σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ. Τι προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για την επικείμενη κακοκαιρία για την Αττική.

Αναφερόμενος στην Αττική τόνισε πως «Από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες».

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Επελαύνει η κακοκαιρία «BYRON» στο 60% της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και βροχο-θύελλες...

Με στρωτές βροχές προς το παρών κυλάει η σημερινή ημέρα ωστόσο από το απόγευμα και κυρίως, αύριο Παρασκευή που είναι η πιο δύσκολή ημέρα, η κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές θα έχει ακραία χαρακτηριστικά και δυνητικά θα δημιουγήσει σοβαρά προβλήματα.

Έχω επιλέξει δύο ζώνες επικινδυνότητας που φαίνονται στους δύο χάρτες.

Πρώτη ζώνη: Χαλκιδική-Ημαθία-Πιερία-Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία-Σποράδες-ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα-Αττική-Βοιωτία

Δευτερη Ζώνη: δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες .νότια Κρήτη.

Αττική: Επηρεάζεται από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το πρωί .Τα δυτικά και νότια πρόαστια κυρίως. Κίνδυνος για fast floods! Μπορεί να ξεπεράσουμε τα 50 mm.

Από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες.

Μεγάλος κίνδυνος για τους αγρότες μας που παραμένουν εκτεθιμένοι στους δρόμους, από σήμερα το βράδυ και αύριο, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Τέλος, ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς τόνισε πως η επικείμενη κακοκαιρία θα δώσει βροχές που τοπικά μπορεί να φτάσουν και τα 150 mm βροχής. Συγκέντρωση πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή της προηγούμενης κακοκαιρίας.

Τέλος, όσον αφορά την Αττική, ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε πως «η Αττική δείχνει το διήμερο να δέχεται περί τα 50 με 60 mm χωρίς όμως να αποκλείονται υψηλότερες τιμές με βάση άλλα προγνωστικά μοντέλα».

Η ανάρτηση Κολυδά

1. Παρατηρούμε ότι ουσιαστικά δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές .

2. Ο αθροιστικός υετός δείχνει ότι τα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας δέχονται τα μεγαλύτερα ποσά βροχής μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, με πολλαπλά περάσματα υετοφόρων συστημάτων. Οι τιμές ξεπερνούν τοπικά τα 120–150 mm, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ορογραφία ενισχύει τον υετό και όπου υπάρχουν ισχυρές συγκλίσεις των αερίων μαζών.

3. Η Αττική δείχνει το διήμερο να δέχεται περί τα 50 με 60 mm χωρίς όμως να αποκλείονται υψηλότερες τιμές με βάση άλλα προγνωστικά μοντέλα. Στην πορεία της ημέρας θα έχουμε περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία.

4. Κοντά σας σε λίγο με αναλυτικό άρθρο για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και στα Δελτία του Σταρ.

Εκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ την Τετάρτη 03-12-25, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.