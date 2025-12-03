Το μεγάλο μυστήριο με τα λαχεία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκονται πλέον τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» που σχετίζονται με πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για πιθανές παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ρίχνουν νέο φως σε μια υπόθεση που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Κτηνοτρόφος με… 6.000 κερδισμένα δελτία σε ένα έτος

Σύμφωνα με τον Τέλλογλου, ένας κτηνοτρόφος από την Κεντρική Ελλάδα που βρίσκεται υπό έλεγχο εμφανίζεται να είχε στην κατοχή του περίπου 6.000 κερδισμένα δελτία λαχείου μέσα στο 2022. Μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εις βάρος του, υπέβαλε διορθωτική φορολογική δήλωση, παρουσιάζοντας 300.000 ευρώ ως γονική παροχή από τη μητέρα του.

Παρόμοια εικόνα και σε άλλο ελεγχόμενο πρόσωπο

Το φαινόμενο δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο. Ένα ακόμη άτομο, αυτή τη φορά από μεγάλο νησί της χώρας, το οποίο επίσης ελέγχεται για εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων, κατέθεσε και εκείνο διορθωτική φορολογική δήλωση – μια «σύμπτωση» που ενισχύει τις υποψίες των Αρχών.

Ο ρόλος του κωδικού 781 και η πρακτική των «συλλεγμένων» δελτίων

Όπως εξήγησε ο Τέλλογλου, καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση παίζει ο κωδικός 781 της φορολογικής δήλωσης, ένας κωδικός που συνήθως δεν ελέγχεται εις βάθος από τις φορολογικές υπηρεσίες. Σε αυτόν δηλώνονται έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή ποσά που έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή — όπως ακριβώς τα κερδισμένα δελτία λαχείου.

Με βάση τις πληροφορίες, ορισμένοι λογιστές φέρονται να συγκεντρώνουν μη ονομαστικοποιημένα λαχεία και στη συνέχεια να τα «εκχωρούν» σε φορολογούμενους που χρειάζονται να εμφανίσουν πρόσθετα, νόμιμα φορολογημένα εισοδήματα. Η πρακτική ήταν στο παρελθόν ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ τα δελτία μπορούν να εξαργυρωθούν χωρίς ονομαστικοποίηση.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν τα χιλιάδες κερδισμένα δελτία χρησιμοποιήθηκαν ως «κάλυψη» για αδήλωτα χρήματα, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εύρος των ποσών αλλά και η επαναλαμβανόμενη πρακτική των διορθωτικών δηλώσεων έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα ενδείξεων που οδηγεί σε περαιτέρω διερεύνηση.

