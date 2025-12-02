Ο διάλογος Λιακούλη - Λαζαρίδη στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε βεντέτα εξελίσσεται η κόντρα του Μακάριου Λαζαρίδη με την Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία «γεννήθηκε» και συνεχίζεται στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα είχαμε ακόμα ένα νέο επεισόδιο με αφορμή την νέα αναφορά του εισηγητή της ΝΔ, πως συγγενείς της κ. Λιακούλη έκαναν αίτηση για αγροτική ενίσχυση σε ΚΥΔ του «γαλάζιου» Δημήτρη Ντογκούλη που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην επιτροπή.

«Η εξεταστική δεν είναι καφενείο, δεν αντέχει λάσπη στον ανεμιστήρα. Το γαρ πολύ της θλίψεως γελά παραφροσύνη, θα πω για τον κ. Λαζαρίδη», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προειδοποιώντας ότι θα αναζητήσει τα «νόμιμα δικαιώματά της», ενώ σχολίασε με νόημα πως δεν θέλει να αναφέρει τι της είπε ο εισηγητής της ΝΔ μετά το πέρας της τελευταίας συνεδρίασης.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης αντέδρασε, η κ. Λιακούλη επανήλθε με τους δύο να καταθέτουν τη δική τους εκδοχή για τον διάλογο που είχαν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η παρακάτω στιχομυθία.

Μ. Λαζαρίδης: Η κ. Λιακούλη άφησε υπονοούμενα, για συζήτησή μας την περασμένη Πέμπτη. Ξεκίνησε φεύγοντας από εδώ, λέγοντάς μου ότι θα ψάξει τους γονείς μου. Που και οι δύο δεν είναι στη ζωή πλέον. Και μου είπατε ότι θέλω να καλύψω τις πομπές μου. Και εγώ σας ρώτησα ποιες είναι αυτές. Αυτά συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη.

Ε. Λιακούλη: Λέτε ψέματα! Μου είπατε ότι αυτό που πάθατε με τον Τζεδάκη, θα το πληρώσουμε.

Μ. Λαζαρίδης: Μην τολμήσετε να πιάσετε ξανά τους γονείς μου στο στόμα σας.

Ε. Λιακούλη: Λέτε ψέματα.

Μ. Λαζαρίδη: Δεν είμαι από τους πολιτικούς που δέχομαι απειλές. Ας πράξει ο καθένας αυτά που θέλει να πράξει.

Ε. Λιακούλη: Ήταν μάρτυρες και αστυνομικοί.

Η κόντρα των δύο ξεκίνησε κατά την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Τζεδάκη, όταν η Ευαγγελία Λιακούλη κατήγγειλε τον Μακάριο Λαζαρίδη, πως κινήθηκε απειλητικά εναντίον του μάρτυρα όταν έκλεισαν οι κάμερες, με τον εισηγητή της ΝΔ να το αρνείται κατηγορηματικά.

Η αντιπαράθεση φούντωσε, την περασμένη εβδομάδα κατά την εξέταση του Δημήτρη Ντογκούλη, προέδρου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και ιδιοκτήτη του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων της Λάρισας από το 2019, όταν ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη αν στο κέντρο του κάνουν δηλώσεις για αγροτικές ενισχύσεις, συγγενικά πρόσωπα της κ. Λιακούλη.

Η κ. Λιακούλη κατηγόρησε εν συνεχεία τον μάρτυρα ότι «σε καταφανή προσυνεννόηση» με τον εισηγητή της ΝΔ, «επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις», καταθέτοντας ότι συγγενικά πρόσωπά της κάνουν δηλώσεις στο ΚΥΔ του, «χωρίς να διευκρινίζεται αν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο σ’ αυτό». Ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε απορρίψει τότε, τις αιτιάσεις περί προσυνεννόησης.

