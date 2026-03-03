Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του o 17χρονος ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Κω

Ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή και με τον όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο, αφέθηκε μετά την απολογία του, ο 17χρονος από τη Λέρο που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου πατέρα του . Ο ανήλικος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr ο 17χρονος συνοδευόμενος από το συνήγορο του κ. Παναγιώτη Αβρίθη, περιέγραψε αναλυτικά σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που είχε δεχτεί τα προηγούμενα χρόνια έως και πρόσφατα από τον πατέρα του, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε αυτή την τραγική κατάληξη.

Φανερά συγκλονισμένος ο 17χρονος αποκάλυψε και άλλα γεγονότα που είχαν εκτυλιχθεί σε βάρος του για τα οποία ουδείς έως και σήμερα δεν γνώριζε. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο Θεραπευτήριο Λέρου. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ανακρίτρια Κω έδωσε χθες κατάθεση και η μητέρα του ανήλικου αγοριού η οποία επίσης αναφέρθηκε στα όσα εκτυλίσσονταν μέσα στην οικογένεια από τον 50χρονο.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω τον πατέρα μου»

«Ήταν ατύχημα. Δεν ήθελα να σκοτώσω τον πατέρα μου. Εκείνη την ημέρα περνούσα περιοδεύων, άργησα να πάω στη δουλειά. Όταν πήγα στο σπίτι το μεσημέρι και καθίσαμε για φαγητό, ο πατέρας μου άρχισε να με βρίζει. Σηκώθηκα και έφυγα, πήγα στο συνεργείο για να τον αποφύγω. Όταν ήρθε το απόγευμα, συνέχισε να με βρίζει. Μου πέταξε ένα κυλινδροπίστονο μοτοσικλέτας, με χτύπησε στο στομάχι, έπεσα κάτω. Όπως ήμουν πεσμένος, είδα το εργαλείο και το πέταξα χωρίς να δω» φέρεται να υποστήριξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgrggbmp8pq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς συνέβη η πατροκτονία στη Λέρο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα φέρονται να συνέβησαν το απόγευμα της 26ης Φεβρουαρίου στο συνεργείο που εργάζονταν πατέρας και γιος. Ο 17χρονος αναφέρουν οι πληροφορίες ήταν στο συνεργείο αλλά σε διαφορετικό χώρο μαζί με δύο εργαζόμενους. Είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών κατά τον οποίο ο 50χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο. Τότε ο νεαρός φέρεται να πέταξε ένα κυλινδροπίστονο στον πατέρα του τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του και ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι. Ακολούθησε η σύλληψη του 17χρονου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα με την οποία παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt49p316prd?integrationId=40599y14juihe6ly}