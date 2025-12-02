Οι «γαλάζιοι» πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ γνώριζαν τα πάντα για το «πάρτι».

Πηγές που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι οι διοικήσεις που το Μέγαρο Μαξίμου διόρισε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ενημερωθεί για τις «τρύπες» στα συστήματα ελέγχου, όπως αποκάλυψε η Δέσποινα Μαρκοπούλου, εκπρόσωπος της Σ.Ο.Λ. ΑΕ., απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή, Βασίλη Κόκκαλη. Επίσης, επιβεβαίωσε τις πληρωμές με «εντέλλεσθε», χωρίς δηλαδή διασταυρωτικούς ελέγχους, αλλά και τις «πρακτικές απόκρυψης καταγγελιών». Τρανταχτές αποδείξεις της ύπαρξης οργανωμένου συστήματος απάτης με άνωθεν κάλυψη, κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ. Όταν δηλαδή καταγράφηκε το, κατά την μάρτυρα, «μη σύνηθες» φαινόμενο των αλλεπάλληλων αλλαγών διευθυντών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές άλλωστε, η Έκθεση της Σ.Ο.Λ. για το έτος 2023 αποτέλεσε τη βασική αιτία για να τεθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την απειλή για άρση της διαπίστευσής του ως Οργανισμού Πληρωμών. Παρότι γνώριζαν, οι «γαλάζιοι» πρόεδροι (οι κ.κ. Μελάς, Μπαμπασίδης και Σημανδράκος δεν έκαναν τίποτα. Διότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενορχηστρώθηκε με ρυθμίσεις και υπουργικές αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως απέδειξε και η δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές θυμηδία προκαλεί η «διαρροή» της ΝΔ ότι η αντιπολίτευση δήθεν προστατεύει τα «γαλάζια» στελέχη που εμφανίστηκαν ιδιαίτερα «τυχερά» προκειμένου να δικαιολογήσουν τα υπέρογκα ποσά που εμφανίζονται στους λογαριασμούς τους. Το κόμμα που κάλυψε τους υπουργούς του εμποδίζοντας πραξικοπηματικά τη διερεύνηση της δικογραφίας της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, μέσω Προανακριτικής Επιτροπής, το κόμμα που παίζει καθυστερήσεις για τον κομματάρχη του στη Κρήτη (τον διαβόητο «Φραπέ», πρωταγωνιστή των ανατριχιαστικών συνομιλιών), το κόμμα που προστατεύει με διάφορα τεχνάσματα κρίσιμους μάρτυρες από τη βάσανο της Εξεταστικής, πάει πολύ να κατηγορεί την αντιπολίτευση για προσπάθεια συγκάλυψης.

Κλείνοντας τονίζουν ότι αντί να ασχολείται με τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της ΝΔ, το προεδρείο της Εξεταστικής να ζητήσει όλα τα στοιχεία για τους «τυχερούς» παράγοντες της ΝΔ αλλά και όλες τις δικογραφίες που αφορούν τις «γαλάζιες» διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.