Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα (λεωφορειολωρίδα) της οδού Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Βουκουρεστίου, περιοχής Δήμου Αθηναίων, κατά το χρονικό διάστημα από 4-12-2025 έως 30-4-2026, κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 00:01’ έως 05:30’, με εξαίρεση τις Αργίες και την προηγούμενη αυτών καθώς και τις ημέρες εκείνες, κατά τις οποίες λαμβάνουν χώρα προγραμματισμένες ή έκτακτες εκδηλώσεις-γεγονότα στο εν λόγω σημείο.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.