Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Δεκέμβριου λόγω του αγώνα δρόμου, «43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας».

Στις παρακάτω οδούς στο κέντρο της Αθήνας θα γίνει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλο το μήκος τους και στις καθέτους τους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ροβέρτου Γκάλι

Χατζηχρήστου

Γαλιβάλδη

Ακαμάντος

Στησικλέους σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Καλλιρρόης προς Λεωφ. Συγγρού.

Αρακύνθου

Παναιτωλίου

Φρυνίχου

Λυσικράτους

Σέλλεϋ

Τριπόδων

Πρυτανείου

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να περιορίσουν τη χρήση των συγκεκριμένων οδών, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα και να αποφευχθούν περαιτέρω.