Mία τραυματίας στο ΑΧΕΠΑ σε καλή κατάσταση.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 2 Δεκεμβρίου στον κυκλικό κόμβο εισόδου προς το εμπορικό κέντρο «Μακεδονία» στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το rthess.gr, ΙΧ όχημα ανατράπηκε μετά από σύγκρουση με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο τούμπαρε και «προσγειώθηκε» στον κυκλικό κόμβο στο ρεύμα εισόδου προς το εμπορικό κέντρο «Μακεδονία» από τον περιφερειακό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, μία γυναίκα 48 ετών διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σε καλή κατάσταση. Αρνήθηκε την διακομιδή του στο νοσοκομείο ένας ενήλικας με τα δύο ανήλικα παιδιά του, αναφέρουν πηγές του ΕΚΑΒ.

{https://www.youtube.com/watch?v=ODsbtyyGw3I}