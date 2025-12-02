«Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα συμμετείχα σε αυτή τη λέσχη (οπαδών)», είπε στην απολογία του ο 26χρονος, ο πρώτος από τους 12 οπαδούς του ΠΑΟΚ που είχαν συλληφθεί για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών επέβαλε το Εφετείο σε καταδικασμένος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανούκαθώς κρίθηκε υπεύθυνος για τη λειτουργία συνδέσμου οπαδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στον συγκεκριμένο χώρο είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια αστυνομικής εφόδου μετά τη δολοφονία Καμπανού την 1η Φεβρουαρίου του 2022, διάφορα πολεμοφόδια.

«Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα συμμετείχα σε αυτή τη λέσχη», είπε στην απολογία του ο 26χρονος - ο πρώτος από τους 12 οπαδούς του ΠΑΟΚ που είχαν συλληφθεί για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και καταδικασμένος όπως και οι υπόλοιποι, για την υπόθεση σε κάθειρξη 27 ετών.

Ο 26χρονος αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνος του συνδέσμου, ενώ για τα κλειδιά του χώρου που βρέθηκαν στην κατοχή του είπε ότι τα βρήκε πάνω σε τραπέζι. Πρόσθεσε ακόμα, ότι επισκεπτόταν συχνά τον σύνδεσμο για να παρακολουθήσει αγώνες του ΠΑΟΚ αλλά δεν ήταν εγγεγραμμένο μέλος.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για λειτουργία λέσχης φιλάθλων χωρίς άδεια, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, κατοχή κροτίδων, παράνομη οπλοκατοχή και αποδοχή προϊόντων εγκλημάτων, με την αναγνώριση τού ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας (πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 4 έτη και 3 μήνες). Αποφάσισε δε, να αναστείλει την επιβληθείσα ποινή για 3 έτη.

Η πρόεδρος του Δικαστηρίου απευθυνόμενη στον 26χρονο του συνέστησε να είναι προσεκτικός στο μέλλον. «Ένα παιδί δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, το λέω και ανατριχιάζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

