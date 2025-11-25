Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή λόγω εργασιών.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή επί της Λεωφόρου Αλίμου Κατεχάκη την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών στις 28 Νοεμβρίου από τις 00:01 έως τις 05:00 και από τις 22:00 έως τις 05:00 του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, περίπου 300μ. πριν την έξοδο για Καισαριανή/Πανεπιστημιούπολη, διαδοχικά και εναλλάξ ανά λωρίδα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη.

Ηκυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις άλλες λωρίδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.βοήθεια.