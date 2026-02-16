Δείτε την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τις αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής Πικροδάφνη-Σύνταγμα.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ, σύμφωνα με την οποία τα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ Πικροδάφνη-Σύνταγμα θα έχουν τέρμα τον σταθμό Φιξ.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται σε έργα που πραγματοποιούνται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Η ανακόινωση της ΣΤΑΣΥ

Τα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα παραπάνω δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις Λ. Βουλιαγμένης, Ζάππειο και Σύνταγμα.