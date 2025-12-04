Προ των πυλών το 5ο Emerging Tech Forum στην Αθήνα.

Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA), πραγματοποιεί στις 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, το 5ο Emerging Tech Forum το οποίο αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συζήτησης και στρατηγικού σχεδιασμού για την καινοτομία, την τεχνολογική αυτονομία τα μικροτσιπ και τους ημιαγωγούς, όταν οι γεωπολιτικές ρωγμές αλλάζουν τα δεδομένα στον τεχνολογικό χάρτη.

Το Emerging Tech Forum, που φιλοδοξεί να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η Ελλάδα και η Ευρώπη τοποθετούνται στην νέα τεχνολογική εποχή, θα εστιάσει σε μια σειρά από κρίσιμες θεματικές ενότητες, όπως η εθνική στρατηγική για τα μικροτσίπ κάτω από το EU CHIPS ACT 2.0, η ελληνική καινοτομία και το επενδυτικό κλίμα στον τομέα των ημιαγωγών, οι νέες τεχνολογίες άμυνας, ανθεκτικότητας και κυβερνοασφάλειας, ενώ θα αναλυθεί και το μέλλον της διαστημικής τεχνολογίας, παρουσιάζοντας μάλιστα το ελληνικό case study της ICEYE.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν η έξυπνη ενεργειακή μετάβαση, η δυναμική της ελληνικής deep-tech επιχειρηματικότητας, οι εξελίξεις στους κβαντικούς υπολογιστές, οι καινοτομίες στη φωτολιθογραφία των μικροτσίπ, καθώς και ο κρίσιμος ρόλος της προσέλκυσης ταλέντου και της κατάρτισης στη δημιουργία τεχνολογικής υπεροχής.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της HETiA, μια διαδρομή που ξεκίνησε με τις πρώτες ελληνικές deep-tech startups, πέρασε μέσα από σημαντικές εξαγορές και στρατηγικές επενδύσεις, και σήμερα ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη ευκαιρία της ευρωπαϊκής εποχής των chips.

Στο πλαίσιο του Forum, θα συμμετάσχουν κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και ειδικοί του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι: Ελευθέριος Κρητικός, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και Αναστάσιος Γαϊτάνης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Θωμάς Σκορδάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής DG CONNECT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εμμανουήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της HETiA και Chief Business Officer της ES Systems, Άγγελος Τσακανίκας, Καθηγητής, Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ, Γεώργιος Κωνσταντουλάκης, Executive Director, Powerfactors, Κωνσταντίνος Φατόλας, Chief Information Officer στην Metlen Energy & Metals, Αικατερίνη Πανοπούλου, Managing Director OHB Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, Head στην ICEYE, η Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Δημήτρης Σκαλαίος, Πρόεδρος της Hasdig και Executive Director της Ελληνικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας Α.Ε., Άγγελος Τσίκας, Managing Director, Chief Scientist στην Quantum Neural Technologies S.A., και πολλοί ακόμα διακεκριμένοι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Το Emerging Tech Forum 2025 αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικής συζήτησης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ενίσχυσης συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ στελεχών της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και επενδυτών. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα τοποθετείται δυναμικά στο επίκεντρο των αναδυόμενων τεχνολογιών και των στρατηγικών επενδύσεων που θα διαμορφώσουν το μέλλον.

Το Emerging Tech Forum 2025 στο πλαίσιο του έργου Hellenic Chips Competence Centre (HCCC), το οποίο υποστηρίζεται από το Chips JU και τα μέλη του, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://forum.hetia.org/