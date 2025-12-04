Οι δάσκαλοι κατεβαίνουν στους δρόμους για τα ανοιχτά προβλήματα της Παιδείας με προμετωπίδα τα κενά στα σχολεία.

Στάση εργασίας και συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας έχουν προγραμματίσει για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη η ΔΟΕ με την σύσσωμη συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών ομοσπονδιών με φόντο τα τεράστια κενά στα σχολεία.

Ειδικότερα, η ΔΟΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε πανεκπαιδευτική συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘΑ) την Παρασκευή 5/12 στις 13:00, διεκδικώντας την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων στα σχολεία. Κύρια αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι η κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία και περιορισμός των τμημάτων σε 15 μαθητές ανά τμήμα. Σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές με κρατική χρηματοδότηση. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις μισθών, επιστροφή δώρων, 12μηνες συμβάσεις για αναπληρωτές, εξίσωση δικαιωμάτων Νηπιαγωγών και αναπληρωτών με μόνιμους. Μονιμοποίηση αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν διετία.Τερματισμός πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών και κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων αξιολόγησης και πειθαρχικού (νόμοι 4692/2020, 4823/2021, 5225/2025, άρθρο 117 νόμου 5224/2025).

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης τόνισε ότι «Προχωράμε σε πανεκπαιδευτική συγκέντρωση στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. την Παρασκευή 5/12 στις 13:00, στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 13:30 και σε άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αρκετά πια με τον εμπαιγμό! Κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς. Πλήρεις και ασφαλείς υποδομές στα σχολεία. Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Όχι στην οικονομική εξαθλίωση και στην εργασιακή εξουθένωση.»

Όπως καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί του ΠΕ «Γ. Σεφέρης» «Τρεις μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και η “κανονικότητα” κυβέρνησης και ΥΠAIΘΑ έχει οδηγήσει τα σχολεία σε ασφυκτική κατάσταση! Χιλιάδες τα κενά πανελλαδικά και στη Β Αθήνας, κενά σε όλες τις ειδικότητες, μετακινήσεις εκπαιδευτικών 3 μήνες μετά κάνοντας τους λάστιχο! Η απαράδεκτη κατάσταση στην παράλληλη στήριξη, με έναν εκπαιδευτικό ανά 3 και 4 παιδιά (!), οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα τα σχολεία και σε υποβάθμιση της μεγάλης προσπάθειας των ίδιων των συναδέλφων. Τμήματα ένταξης παραμένουν κλειστά. Καθημερινά κλείνουν τμήματα στα ολοήμερα γιατί δεν αναπληρώνονται συνάδελφοι που ασθενούν και μάλιστα πολλά τμήματα μένουν κλειστά για μεγάλο διάστημα, ενώ τα παιδιά σαρδελοποιούνται στα υπόλοιπα τμήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ίδια και τους συναδέλφους του ολοήμερου που δίνουν την ψυχή τους στην κυριολεξία για να εξασφαλίσουν τη μελέτη τους και την ασφαλή διαβίωσή τους. Την ίδια ώρα λείπουν νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Και την ίδια στιγμή οι εγκύκλιοι έρχονται η μία μετά την άλλη, με διάφορα προγράμματα, τύπου “ενεργός πολίτης” (αλλά να μη μιλάει ο εκπαιδευτικός αλλιώς παίρνει πειθαρχικό!) ή τύπου πλεξίματος και πάει λέγοντας. Σε λίγο τα βασικά επιστημονικά πεδία, ο αθλητισμός και η καλλιτεχνική παιδεία (που έτσι κι αλλιώς είναι υποβαθμισμένα) θα είναι κάπου εκεί στο βάθος του ωρολόγιου προγράμματος.»

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. «Λέμε ένα μεγάλο, φτάνει ως εδώ! Οι εκπαιδευτικοί και οι ανάγκες των μαθητών στη μόρφωση δεν είναι κόστος! Το δικαίωμά μας να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια το κατακτούμε με τους αγώνες μας, τη συλλογική και οργανωμένη στάση και δράση μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας, ενάντια σε μια πολιτική που τα παίρνει όλα από τους πολλούς για να τα δίνει στους λίγους. Βγαίνουμε στον δρόμο και καλούμε σε συμπόρευση και κοινό αγώνα τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, Ο.Λ.Μ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., τους φορείς των γονέων, όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους. Ολοι εμείς ξέρουμε καλά πως η μόρφωση των παιδιών μας είναι υπόθεση όλων, δεν παζαρεύουμε και δεν θα κάνουμε πίσω, θα συνεχίσουμε και θα τα καταφέρουμε!Για την διευκόλυνση των συναδέλφων κηρύσσουμε δίωρη στάση εργασίας από τις 12:25 μέχρι τις 14:00 για το πρωινό και από τις 14:00 έως τις 17:30 για το Ολοήμερο».

Στάση εργασίας δασκάλων: Τι αλλάζει στο σχόλασμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Λόγω της πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης και του συλλαλητηρίου στο Υπουργείο Παιδείας η ΔΟΕ έχει κηρύξει στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς Πρωινό πρόγραμμα: 12:25 – 14:00 και Ολοήμερο πρόγραμμα: 14:00 – 17:30. Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) θα προσέλθουν κανονικά το πρωί, και τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά μέχρι τις 12:00. Μετά τις 12:00, τα μαθήματα ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν για όσους εκπαιδευτικούς συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, και οι μαθητές μπορεί να σχολάσουν νωρίτερα. Η λειτουργία του Ολοήμερου θα επηρεαστεί, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλύπτονται για συμμετοχή στο συλλαλητήριο έως τις 17:30.