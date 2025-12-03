Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει κυρώσεις σε όσα δεν δέχονται ή δεν υποστηρίζουν κατάλληλα μαθητές ΑμεΑ.

Σαφές μήνυμα προς τα ιδιωτικά σχολεία που επιχειρούν να αποκλείσουν μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στέλνει το Υπουργείο Παιδείας, με νέα εγκύκλιο που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι η φοίτηση των μαθητών ΑμεΑ στα ιδιωτικά και ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία διέπεται από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και ότι οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό συνεπάγεται κυρώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να φοιτούν κανονικά σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται όπου χρειάζεται με τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα αρμόδια παιδαγωγικά όργανα.

Για τους μαθητές με πιο σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες προβλέπεται η δυνατότητα φοίτησης με παράλληλη στήριξη–συνεκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει στην περιοχή διαθέσιμη δομή Ειδικής Αγωγής ή όταν η παράλληλη στήριξη κρίνεται απαραίτητη από το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το οποίο και καθορίζει με γραπτή γνωμάτευση τις απαιτούμενες ώρες υποστήριξης. Η ευθύνη για την ένταξη των μαθητών στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ανήκει αποκλειστικά στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι κάθε ιδιωτικό σχολείο υποχρεούται να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και να μην περιλαμβάνει όρους που περιορίζουν ή εμποδίζουν την πρόσβαση των μαθητών με αναπηρίες.

Παράλληλα, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να εντείνουν τον έλεγχο των σχολικών κανονισμών και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, σύμφωνα με τον ν. 682/1977. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας, αλλά και στη συμμόρφωση με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε να αποτρέπονται κάθε μορφής διακρίσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την εγκύκλιο αυτή, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να βάλει τέλος στις πρακτικές αποκλεισμού και να διασφαλίσει ότι τα ιδιωτικά σχολεία θα τηρούν τον νόμο, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.