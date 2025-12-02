Τι θα ισχύσει εφεξής για την εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Παιδείας μετά την Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την απασχόληση συνταξιούχων εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία γνωστοποιεί τρεις παραμέτρουςσχετικά με την διαδικασία εγγραφής και τήρησης στην Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η προηγούμενη δήλωση «Δεν είμαι συνταξιούχος, ούτε συνταξιούχος εκπαιδευτικός» αντικαθίσταται με την ακόλουθη: «Δεν είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του».

Δημόσιοι εκπαιδευτικοί μετά τη συνταξιοδότηση

Δικαίωμα εγγραφής στην ΕΠ.ΙΔ.ΕΚ. και πρόσληψης σε ιδιωτικό σχολείο έχουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3 περ. γ του ν. 682/1977).

Μετά τη συμπλήρωση του 70ού έτους, μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο.

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μετά τη συνταξιοδότηση

Δυνατότητα πρόσληψης σε ιδιωτικό σχολείο έχουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση του 70ού έτους, μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς ηλικιακό περιορισμό.