Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η διάταξη που προέβλεπε απόλυση στα 70 καταργήθηκε ήδη από το 2014, ενώ με τις νεότερες ρυθμίσεις καταργήθηκαν και οι περιορισμοί που αφορούσαν την απασχόληση συνταξιούχων, όπως η υποχρέωση να υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων εκπαιδευτικών στην Επετηρίδα.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε΄) με την υπ’ αριθμ. 145 γνωμοδότησή του ξεκαθαρίζει ότι οι ιδιωτικοί και δημόσιοι εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά σχολεία, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.

Παράλληλα, αν ήδη εργάζονται, δεν υποχρεούνται σε αποχώρηση με τη συμπλήρωση του ορίου αυτού, καθώς δεν υφίσταται πλέον διάταξη που να επιβάλλει την αυτοδίκαιη απόλυσή τους.

Η γνωμοδότηση εκδόθηκε ύστερα από ερώτημα του yπουργείου Παιδείας σχετικά με το αν επιτρέπεται η εργασία συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία και αν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται υποχρεωτικά στα 70.

Το ΝΣΚ έκρινε ότι, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (ν. 682/1977, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 4610/2019 και 4713/2020), δεν προβλέπεται πλέον υποχρεωτική αποχώρηση λόγω ηλικίας. Επομένως, η παραμονή στην υπηρεσία μετά τα 70 εναπόκειται στην κρίση του ιδιοκτήτη του σχολείου και του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Ταυτόχρονα, καταργήθηκε και η ανάγκη οι υποψήφιοι να δηλώνουν ότι δεν είναι συνταξιούχοι για να εγγραφούν στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Η γνωμοδότηση αναφέρει:

«α) Δύναται ιδιωτικός εκπαιδευτικός και μετά τη συνταξιοδότησή του να προσληφθεί σε ιδιωτικό σχολείο, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση του έτους αυτού δεν δύναται να προσληφθεί, αλλά μπορεί να εξακολουθήσει να εργάζεται σε ιδιωτικό σχολείο, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

β) Δύναται δημόσιος εκπαιδευτικός μετά τη συνταξιοδότησή του να εγγραφεί στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και να προσληφθεί σε ιδιωτικό σχολείο, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας του, και να εξακολουθήσει να εργάζεται σε αυτό μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω έτους.

γ) Δεν είναι, συνεπώς, υποχρεωτική η απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού με τη συμπλήρωση του 70ου έτους ηλικίας του».