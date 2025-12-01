Το γεγονός ότι η κάρτα της 56χρονης βρισκόταν στην κατοχή της την ώρα των συναλλαγών αποτελεί κρίσιμο δείκτη για πιθανή υποκλοπή στοιχείων κάρτας και κωδικού μέσω τεχνικών όπως η αντιγραφή μαγνητικής ταινίας ή η παράνομη καταγραφή PIN.

Καταγγελία 56χρονης, η οποία διαπίστωσε ότι έγιναν δύο αναλήψεις από τον λογαριασμό της στην Τράπεζα Πειραιώς χωρίς δική της εντολή, φέρνει στη δημοσιότητα η Δημοκρατική τη Ρόδου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ποσά βγήκαν από ΑΤΜ σε κεντρικό σημείο της πόλης την ώρα που η ίδια διαβεβαιώνει ότι η χρεωστική κάρτα της βρισκόταν διαρκώς στην κατοχή της.

Η καταγγελία ενεργοποίησε προανάκριση και τις προβλεπόμενες τραπεζικές διαδικασίες για αμφισβήτηση συναλλαγών.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία, την 25/11/2025 και ώρα 11:13 πραγματοποιήθηκε ανάληψη 601,50 ευρώ από ΑΤΜ. Την 26/11/2025 και ώρα 16:09 ακολούθησε δεύτερη ανάληψη 500 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που λείπει από τον λογαριασμό ανέρχεται σε 1.101,50 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καταγγέλουσα εντόπισε τις κινήσεις μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής και ενημέρωσε άμεσα το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, ξεκινώντας διαδικασία αμφισβήτησης και ακύρωσης της κάρτας.

Οι αναλήψεις, όπως προκύπτει από τα αρχικά στοιχεία, έγιναν σε μηχάνημα τύπου Cash Flex επί της οδού Αγίου Ιωάννη, έξω από την Πολεοδομία Ρόδου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου.

Το γεγονός ότι η κάρτα της 56χρονης βρισκόταν στην κατοχή της την ώρα των συναλλαγών αποτελεί κρίσιμο δείκτη για πιθανή υποκλοπή στοιχείων κάρτας και κωδικού μέσω τεχνικών όπως η αντιγραφή μαγνητικής ταινίας ή η παράνομη καταγραφή PIN.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά εξετάζονται από τις αρχές με έμφαση στον εντοπισμό τυχόν παρεμβάσεων στον εξοπλισμό του ΑΤΜ ή σε ενδιάμεσες ψηφιακές αλυσίδες πληρωμών.

Η 56χρονη ανέφερε ότι δεν αναγνωρίζει καμία από τις δύο κινήσεις, ότι ο λογαριασμός της παραμένει ασφαλισμένος έναντι κλοπής ή απάτης και πως προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στην ακύρωση της κάρτας της.

Επιπλέον, σημείωσε πως ουδέποτε απώλεσε την κάρτα της ούτε την παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η συλλογή ψηφιακών ιχνών από το ΑΤΜ, η αναζήτηση οπτικού υλικού από το σημείο, η αντιπαραβολή χρονικών μεταδεδομένων των συναλλαγών και η πιθανή διασύνδεση με άλλα παρόμοια περιστατικά της ίδιας περιόδου.

Παράλληλα, αναμένεται η επίσημη απάντηση της τράπεζας ως προς την πορεία της αμφισβήτησης και την ενεργοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης, διαδικασία που περιλαμβάνει τεχνικό έλεγχο της γνησιότητας των συναλλαγών και αντιστοίχιση με το προφίλ χρήσης της κάρτας.

Οι μέθοδοι που απασχολούν τις έρευνες

Παρότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αρχές εξετάζουν συνήθεις πρακτικές όπως μικροσυσκευές αντιγραφής στοιχείων σε θυρίδες εισαγωγής κάρτας, καλύμματα σε πληκτρολόγια για την υποκλοπή του PIN, ή τεχνικές κοινωνικής μηχανικής που οδηγούν σε αποκάλυψη κωδικών. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα μηχανήματα εκτός κεντρικών τραπεζικών υποκαταστημάτων υπόκεινται σε αυξημένο κίνδυνο και ότι ο οπτικός έλεγχος της θυρίδας και του πληκτρολογίου από τον χρήστη παραμένει απαραίτητος.

Η προανάκριση θα συνεχιστεί με τη συγκέντρωση υλικού και την τεχνική πραγματογνωμοσύνη στο συγκεκριμένο μηχάνημα.

Πηγή: dimokratiki