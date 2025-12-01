Οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαθέσει τον εν λόγω ασύρματο πομπό στην ελληνική αγορά υποχρεούνται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του και να ενημερώσουν την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την απόφασή της αριθ. 1164/5 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/6199/19-11-2025, αποφάσισε την απόσυρση από την ελληνική αγορά του ασύρματου πομπού τηλεελέγχου (transmitter remote control) με εμπορική ονομασία HR MATIC MULTI2, κατασκευαστή άγνωστο.

Η απόφαση στηρίχθηκε στα αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια ισπανική αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής αρχής (αρ. 2014/53/EU-E-250221-20657), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, ειδικά όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας ανθρώπων και κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α).

Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε η απόσυρση του προϊόντος, η οποία κοινοποιήθηκε στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς), σύμφωνα με την προβλεπόμενη ενωσιακή διαδικασία προστασίας και διασφάλισης (Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, ΦΕΚ 139/Α/20.09.2017). Καθώς εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υποβλήθηκε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον αιτιολογημένο και εφαρμόζεται στην ελληνική αγορά.