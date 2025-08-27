Games
Ελλάδα

Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ, τι θα γίνει με τους οδηγούς

eurokinissi eurokinissi
Μετά από επτά δεκαετίες παρουσίας στους δρόμους της Αθήνας, τα τρόλεϊ ετοιμάζονται να αφήσουν το στίγμα τους στην ιστορία της πρωτεύουσας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέλυσε τους λόγους που οδήγησαν στην απόσυρση των τρόλεϊ, τα οποία υπήρξαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης.

Γιατί αποσύρονται τα τρόλεϊ

Όπως εξήγησε ο κ. Κυρανάκης, η εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστά τα τρόλεϊ λιγότερο αναγκαία:

«Με την πρόοδο της τεχνολογίας έχουμε πλέον ηλεκτρικά λεωφορεία. Η τεχνολογία που επέτρεπε στα οχήματα να κινούνται μέσω καλωδίων δεν είναι πια τόσο απαραίτητη όσο στο παρελθόν», τόνισε.

Η σταδιακή κατάργηση περιλαμβάνει:

  • Αποξήλωση των καλωδίων από τον ουρανό του κέντρου Αθήνας και του Πειραιά.
  • Απόσυρση των παλαιότερων οχημάτων με υψηλό κόστος συντήρησης.
  • Διατήρηση περίπου 100 πιο σύγχρονων τρόλεϊ, τα οποία θα συνεχίσουν να εκτελούν δρομολόγια για μεταβατικό διάστημα

Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι το κόστος λειτουργίας των τρόλεϊ είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τα λεωφορεία:

«Αντί για δύο τρόλεϊ μπορούμε να αγοράσουμε τρία λεωφορεία και να αυξήσουμε τη συχνότητα των δρομολογίων», εξήγησε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απασχόληση των οδηγών, με τον υπουργό να διαβεβαιώνει ότι κανείς δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του:

«Οι οδηγοί θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ. Όσοι σήμερα υπηρετούν στα τρόλεϊ θα μεταφερθούν στα λεωφορεία. Δεν έχουν κάτι να ανησυχούν», σημείωσε.

