«Με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη υποδομή και φθηνότερα δρομολόγια», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών

«Κλείδωσε» η σταδιακή αντικατάσταση των τρόλεϊ από νέα ηλεκτρικά λεωφορεία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να απαντά στην Βουλή ότι ο στόχος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών και η μείωση του κόστους λειτουργίας για τους φορολογούμενους.

Ειδικότερα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος έκανε λόγο για «έλλειψη στρατηγικού σχεδίου και τεκμηριωμένων μελετών», ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα:

«Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελεί ένα τρόλεϊ, οι φορολογούμενοι πληρώνουν περίπου 5,5 ευρώ. Για κάθε χιλιόμετρο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου, το κόστος είναι περίπου 2,5 ευρώ. Δηλαδή, τα τρόλεϊ κοστίζουν υπερδιπλάσια». Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε ότι η απόσυρση θα γίνει σταδιακά, χωρίς να υπάρξει πλήρης κατάργηση των τρόλεϊ:

«Θα διατηρηθούν όσα έχουν ακόμη χρόνο ζωής, κυρίως σε ευθείες γραμμές όπως η Συγγρού, η Κηφισίας και η Πειραιώς. Τα υπόλοιπα δρομολόγια θα ενισχυθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα να αγοράζονται τρία ηλεκτρικά λεωφορεία για κάθε δύο νέας γενιάς τρόλεϊ, γεγονός που μειώνει περαιτέρω το κόστος για το Δημόσιο. Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν από τον ΟΣΥ, ενώ προχωρούν και νέες προσλήψεις με αυξημένες αποδοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας στις αντιδράσεις των σωματείων, άφησε αιχμές για επιρροές από συγκεκριμένους κατασκευαστές οχημάτων: «Αυτά που μου λένε ορισμένα σωματεία τα βλέπω και σε προσπέκτους συγκεκριμένων εταιρειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η μετάβαση αυτή θα οδηγήσει σε πιο σύγχρονες και αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες «με λιγότερο κόστος θα έχουμε καλύτερη και φθηνότερη υποδομή, περισσότερα και πιο καθαρά λεωφορεία, με μικρότερη αναμονή στις στάσεις».