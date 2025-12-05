Μητέρα και γιος είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα στον Άγιο Γεώργιο Συκούση στη Χίο, όταν ξέσπασε φωτιά σε οικία, εγκλωβίζοντας μια 53χρονη μητέρα και τον 24χρονο γιο της στο μπαλκόνι του σπιτιού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα και οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη μητέρα και τον γιο, οι οποίοι είχαν εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Παρά την αγωνία, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει τη φωτιά γρήγορα, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα σπίτια, ενώ η περιοχή επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq2c6cwrxa9?integrationId=40599y14juihe6ly}