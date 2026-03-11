Η φωτιά σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς της Ελβετίας στοίχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς στην δυτική Ελβετία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε ακόμη, πιθανότατα προκλήθηκε σκόπιμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις αρχές, επιζών της τραγωδίας ανέφερε ότι ένας άνδρας περίπου 60 ετών περιέλουσε το σώμα του με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια αυτοπυρπολήθηκε. Ο άνδρας εκτιμάται ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων.

Ο γενικός εισαγγελέας του Φρίμπουργκ δήλωσε ότι ο δράστης φαίνεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε τρομοκρατική ενέργεια».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο άνδρας επιβιβάστηκε στο λεωφορείο από το Ντούντινγκεν, περίπου 17 χιλιόμετρα νότια του Κέρτσερς, γύρω στις 17:45 τοπική ώρα. Περίπου 40 λεπτά αργότερα φέρεται να έβαλε φωτιά στο σώμα του.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το λεωφορείο τυλιγμένο στις φλόγες, ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Από τους πέντε τραυματίες, τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Ο διοικητής της αστυνομίας, Φιλίπ Αλέν, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από πού ξεκίνησε η φωτιά, ωστόσο φαίνεται πως οι πόρτες του λεωφορείου ήταν ανοιχτές. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο γιατί οι επιβάτες δεν εγκατέλειψαν έγκαιρα το όχημα.

Τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ωστόσο σύμφωνα με την αστυνομία είναι μεταξύ 17 και 64 ετών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, δήλωσε ότι «τον σοκάρει και τον θλίβει το γεγονός ότι άνθρωποι έχασαν για ακόμη μία φορά τη ζωή τους σε μια τόσο σοβαρή φωτιά στην Ελβετία», αναφερόμενος στην τραγωδία του Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά του 2026, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 115.

Με πληροφορίες του BBC