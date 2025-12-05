Χάος έχει προκαλέσει στη χώρα η κακοκαιρία η οποία θα επιμείνει και τις επόμενες ώρες.

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία Byron, με τα ισχυρά φαινόμενα τα οποία ξεκίνησαν χθες - τις μεσημβρινές ώρες-, να συνεχίζονται με ένταση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν οτι το κύμα αυτό δεν έχει ακόμη τελειώσει, καθώς μέχρι και αύριο αναμένονται μεγάλα ύψη νερού και ραγδαιότητες.

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωνόνται μέχρι και της μεσημεριανές ώρες όπου και αργότερα θα υποχωρήσουν.

Το κύμα της κακοκαιρίας σιγά σιγά θα μετατοπιστεί στα ανατολικά βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, τα οποία θα βρεθούν σε κόκκινο συναγερμό για τις υπόλοιπες δύο ημέρες, μέχρι δηλαδή και τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου.

Χριστίνα Ρήγου: Αλλεπάλληλες λαίλαπες καταιγίδων σε όλη τη χώρα

Έντονες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά της χώρας σήμερα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου.

Η κακοκαιρία πλέον έχει κατηγοριοποιηθεί σε επίπεδο 5, δηλαδή ως ακραία.

Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε:

Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική

Θεσσαλία, Σποράδες

Αττική, Βοιωτία, νότια Εύβοια (έως το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν)

Ανατολικό Αιγαίο (από τη Χίο και νοτιότερα) και Δωδεκάνησα

Βελτίωση σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη

Στο κόκκινο (επικινδυνότητα κατηγορίας 5), όπου περιμένουμε 150 με 200 χιλιοστά βροχής είναι:

Η Ημαθία, Πιερία, Χαλκιδική, το ανατολικό Αιγαίο (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα.

Ολο αυτό το μέτωπο θα πάρει μία κλήση και θα επικεντρωθεί στα Δωδεκάνησα και στην Ρόδο.

Στην Αττική, το μέτωπο καταιγίδων είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το λεκανοπέδιο. Περίπου μέχρι τις 9 - 10 - 11 το πρωί περιμένουμε τα φαινόμενα να εξασθενήσουν.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή τις επόμενες ώρες σε αυτές τις περιοχές

Υπάρχει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, μία ζώνη καταιγίδων η οποία εκτείνεται από την περιοχή της Καρπάθου και φθάνει μέχρι και την περιοχή των Σποράδων.

Περνάει από τις Κυκλάδες και τον νομό Αττικής, στην περιοχή της Εύβοιας και καταλήγουν στην περιοχή των Σποράδων και στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Αυτές οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται για το επόμενο 3ωρο με 6ωρο. Θα φθάσουμε σίγουρα μέχρι τις 12:00 με 14:00 το μεσημέρι, όπου και έπειτα θα αρχίσει το φαινόμενο να μετατοπίζεται ανατολικότερα και βορειότερα.

Για τις επόμενες 6 ώρες οι περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» θα είναι:

Οι Κυκλάδες

Η ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Η Αττικοβοιωτία

Η Εύβοια

Η περιοχή της Θεσσαλίας, κυρίως η ανατολική και νότια

Οι Σποράδες

Πέλλα, Ημαθία, Πιερία και γύρω από τον Θερμαϊκό

Κατά διαστήματα θα έχουμε πολύ μεγάλες ραγδαιότητες. Θα πέφτει πολύ μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και επομένως αυξάνεται πλέον ο κίνδυνος για εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Δεν αποκλείεται μέσα στις καταιγίδες να έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα ακόμη και χοντρό χαλάζι.

Κοντά στο μεσημέρι, θα πάρουμε μία ανάσα στην Αττική, καθώς θα περιοριστούν τα φαινόμενα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Μεγάλη προσοχή στην περιοχή τη Εύβοιας καθώς τις επόμενες 6 με 8 ώρες θα δέχεται πολύ μεγάλο όγκο νερού κατά περιόδους, όπως επίσης οι Σποράδες, η Θεσσαλία και τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά το μεσημέρι, στην ουσία παραμένει ο άστατος καιρός στην περιοχή της Κρήτης - η οποία κατά διαστήματα θα δέχεται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σιγά σιγά, θα αρχίσει αυτός πυρήνας καταιγίδων να μετατοπίζεται πιο ανατολικά. Επομένως θα επηρεαστεί και το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο με έντονα φαινόμενα.

Θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός στον νομό Αττικής, να περιορίζονται τα φαινόμενα προς το κεντρικό και βόρειο τμήμα της Εύβοιας και η Θεσσαλία παραμένει και πάλι στο βαθύ κόκκινο.

Θεσσαλία, Σποράδες και Χαλκιδική, πολύ μεγάλη προσοχή τουλάχιστον μέχρι και αύριο το πρωί.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ ο ισχυρός πυρήνας καταιγίδων θα υποχωρήσει στα πιο ανατολικά και νότια τμήματα και ανεβαίνει για να πλήξει με μεγάλη σφοδρότητα τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την κεντρική Μακεδονία και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το βράδυ ο πυρήνας καταιγίδων θα επιμείνει προς την περιοχή της Θεσσαλίας και της κεντρικής Μακεδονίας και το Αιγαίο.

Προσοχή μέχρι και τις 2 με 3 ώρα περίπου σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Αττικοβοιωτία.

Δεν αποκλείεται να συναντήσουμε περιοχές που ίσως ξεπεράσουμε και τους 200 τόνους νερού συγκεντρωτικά ανά περιοχή και στο ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου αναμένεται μεγάλος όγκος νερού με μεγάλες ραγδαιότητες.

Γιαννόπουλος: Εισέρχεται σε φάση ύφεσης η Αττική - Πού θα συνεχιστούν τα φαινόμενα

Ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα συνεχίζεται στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ μέτωπο καταιγίδων βρίσκεται και κοντά στην Εύβοια, με κατεύθυνση προς Ρόδο, Κω και Κάρπαθο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της Ερτ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, παρά τη μεγάλη επιβάρυνση, η περιοχή της Αττικής φαίνεται να εισέρχεται σε φάση αποκλιμάκωσης, με πιθανότητα για κάποια τοπική βροχή το απόγευμα, η οποία δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα.

Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί βροχερός καιρός χωρίς καταιγίδες, αλλά με παρατεταμένη διάρκεια των φαινομένων. Η Πιερία, η Ημαθία και η Χαλκιδική παραμένουν οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με τα έντονα φαινόμενα να επιμένουν έως το πρωί του Σαββάτου.

Αύριο, Σάββατο, αναμένονται ισχυρά φαινόμενα νωρίς το πρωί σε τμήματα της Μαγνησίας, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, ενώ η Αττική θα παρουσιάσει σαφή βελτίωση από τις πρώτες ώρες της ημέρας. Την Κυριακή, με τη στροφή των ανέμων σε βοριάδες, βροχές θα επηρεάσουν κυρίως την Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στην Αττική αναμένεται εκ νέου βροχή χαμηλής έντασης. Τη Δευτέρα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6–7 μποφόρ, με επιμένοντα φαινόμενα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, κυρίως στα βόρεια του νησιού.

Από την Τρίτη και μετά ο καιρός παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε όλη τη χώρα, με ελάχιστα φαινόμενα και μόνο τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη νωρίς το πρωί.

Ολγα Παπαβγούλη: Έντονα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι στην Αττική

Οι ισχυρές καταιγίδες επιμένουν Αττική, ανατολική Πελοπόννησο, στις Σποράδες, σε όλα τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, αυτές οι καταιγίδες, θα επιμείνουν μέχρι και αργά το πρωί σήμερα,στα δυτικά τμήματα, λίγο πριν το μεσημέρι όπου εκεί θα είναι τα ισχυρά φαινόμενα και έπειτα θα εξασθενήσουν.

Χρειάζεται προσοχή από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Ο κύριος όγκος καταιγίδων θα είναι πάλι στην Αττική και χρειάζεται προσοχή γιατί έχει κορεστεί ήδη το έδαφος.

Προσοχή σε Κυκλάδες νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και από την Πιερία μέχρι και τη Μαγνησία όπου ειδικά σήμερα αναμένονται μεγάλα ύψη νερού τα οποία μπορεί να ξεπεράσουν ακόμα και τα 200 λίτρα.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στην Χαλκιδική με μεγάλα ύψη βροχής.

Τα φαινόμενα από την Εύβοια, την Αττική και την Πελοπόννησο θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι και θα εκδηλώνονται βορειότερα από το ύψος της Θεσσαλίας.

Τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουν ισχυρές καταιγίδες και το Σάββατο, όπως και η περιοχή της Πιερίας και τα τμήματα της Θεσσαλίας με μεγάλα ύψη βροχής.

Από το μεσημέρι και και έπειτα του Σαββάτου τα φαινόμενα θα μείνουν μόνο προς τα Δωδεκάνησα και θα συνεχίσουν μέχρι και την Κυριακή.

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, προσκαιρα μπορεί να φθάσουν και τα 9 μποφόρ. Στη Μαγνησία θα δώσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα.

