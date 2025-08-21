Games
Τέλος τα τρόλεϊ, έρχονται ηλεκτρικά οχήματα

Μετά από 70 χρόνια τα τρόλεϊ αποσύρονται.

Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ της Αθήνας τα οποία αποσύρονται και στη θέση τους έρχονται ηλεκτρικά οχήματα. Σήμερα κυκλοφορούν 210 και μέχρι το 2027 θα αποσυρθούν 130 εκ των οποίων τα περισσότερα παρουσιάζουν πολλές βλάβες.

Στόχος ένα πιο βιώσιμο και λειτουργικό σύστημα αστικών μεταφορών, ενώ συνολικά ο ΟΑΣΑ θα αποκτήσει πάνω από 250 νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Σημειώνεται ότι σταδιακά θα απομακρυνθούν οι μεταλλικοί στύλοι καθώς και τα ηλεκτροφόρα σύρματα τα οποία συναντά κανείς σήμερα σε αρκετές γειτονιές της Αθήνας, υποβαθμίζοντας την εικόνα μιας ήδη επιβαρυμένης πόλης.

