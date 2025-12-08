Ξεκίνησε το «ξήλωμα» των τρόλει, προσεχώς το τραμ μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.

Ξεκίνησε χθες Κυριακή η αποξήλωση των καλωδίων του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά, ενώ από σήμερα Δευτέρα καταργούνται κι επίσημα οι γραμμές 17 και 20, οι οποίες αντικαθίστανται - σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου - από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Ο υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το μεγαλύτερο μέρος των γραμμών τρόλεϊ θα σταματήσει να λειτουργεί, δίνοντας τη θέση του στα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία μειώνουν σημαντικά το υψηλό λειτουργικό κόστος των υφιστάμενων οχημάτων.

Το σχέδιο προβλέπει ότι για κάθε δύο τρόλεϊ που αποσύρονται, θα προστίθενται τρία ηλεκτρικά λεωφορεία. Η διαδικασία μετάβασης αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες, με συνολικά 143 χιλιόμετρα καλωδίων προς αποξήλωση - περίπου το 70% του δικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, το λειτουργικό κόστος ανά χιλιόμετρο για ένα τρόλεϊ φτάνει τα 5,5 ευρώ, ενώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία περιορίζεται στα 2,5 ευρώ. Η μετάβαση στο νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα μειώσει το λειτουργικό κόστος πάνω από 50%, ενώ θα εξοικονομηθούν επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση των δαπανών συντήρησης και αντικατάστασης του δικτύου.

Μετά την αποξήλωση των καλωδίων στον Πειραιά, το τραμ θα μπορεί πλέον να φτάνει απρόσκοπτα έως τον τερματικό σταθμό, ακριβώς μπροστά από το λιμάνι.