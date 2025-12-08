Από τις αρχές Δεκεμβρίου, ο πυρηνικός φορέας επιτήρησης του ΟΗΕ αξιολογεί την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, καθώς η χώρα συνεχίζει να υπερασπίζεται τον εαυτό της απέναντι στη Ρωσία.

Η προστατευτική θωράκιση που καλύπτει τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει την κύρια λειτουργία συγκράτησης μετά από επίθεση με drone νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με έναν φορέα επιτήρησης του ΟΗΕ.

Οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) διαπίστωσαν ότι η τεράστια κατασκευή, που χτίστηκε πάνω στον χώρο της πυρηνικής καταστροφής του 1986, έχει χάσει τις «κύριες λειτουργίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας συγκράτησης».

Τον Φεβρουάριο, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση κατά του εργοστασίου, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.

Η IAEA ανέφερε ότι πλέον είναι «απαραίτητες» επισκευές για να «αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση» του πυρηνικού καταφυγίου.

Ωστόσο, ο περιβαλλοντολόγος Τζιμ Σμιθ δήλωσε στο BBC πως «δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να πανικοβαλλόμαστε». Ο καθηγητής Σμιθ από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει μελετήσει τις συνέπειες της καταστροφής του Τσερνόμπιλ, ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που συνδέεται με τον χώρο είναι η διάχυση της ραδιενεργού σκόνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «ο κίνδυνος είναι χαμηλός», καθώς η μολυσμένη σκόνη παραμένει περιορισμένη μέσα σε έναν παχύ «σαρκοφάγο» με σκυρόδεμα, ο οποίος καλύπτεται από την προστατευτική θωράκιση.

Ο σαρκοφάγος είχε αρχικά διάρκεια ζωής μόλις 30 ετών, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας της προστατευτικής θωράκισης για να αποτραπεί η διαρροή ραδιενεργού υλικού για τα επόμενα 100 χρόνια.

Η IAEA ανέφερε ότι μία ομάδα ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα αξιολόγηση ασφαλείας του χώρου, μετά από σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η επίθεση με drone.

Η επίθεση προκάλεσε φωτιά στην εξωτερική επένδυση της μεταλλικής κατασκευής, ενώ οι επιθεωρητές δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν μόνιμες ζημιές στις φέρουσες κατασκευές ή τα συστήματα παρακολούθησης της θωράκισης και ότι έχουν ήδη γίνει ορισμένες επισκευές στη στέγη.

Ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, τόνισε: «Η έγκαιρη και πλήρης αποκατάσταση παραμένει απαραίτητη για να αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη πυρηνική ασφάλεια».