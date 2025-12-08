Η απόλυτη ελληνίδα σταρ αφήνει για κάποιο διάστημα τις πίστες.

Τελευταία χρονιά για την Άννα Βίσση στο Hotel Ερμου η φετινή αλλά και στην νύχτα γενικότερα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Πρωινού» του Ant1, η απόλυτη ελληνίδα σταρ έχει αποφασίσει να κάνει μία παύση και να κάνει άλλα πράγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε συζητήσεις για μιούζικαλ με τον Νίκο Καρβέλα.

«Καλλιμάρμαρο τέλος. Το Καλλιμάρμαρο ήταν ένας θεσμός. Ήξερες ότι ξεκινάει ο χειμώνας με τις συναυλίες της Βίσση. Αποφάσισε τον επόμενο κύκλο να τον ανοίξει στο ΟΑΚΑ, μέσα στο ΟΑΚΑ. Είναι ένας χώρος που υπό κάποιες συνθήκες μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τις 100.000 θεατές. Άρα από τις 60-65 χιλιάδες στο Καλλιμάρμαρο, σκοπεύει να σπάσει ένα ρεκόρ. Του χρόνου θα αναμετρηθεί με τη Μαντόνα και σκοπεύει να σπάσει αυτό το ρεκόρ και θα κάνει μια ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ», σχολίασε χαρακτηριστικά για τα νέα σχέδια της τραγουδίστριας ο Γιώργος Λιάγκας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desobekac221?integrationId=40599y14juihe6ly}