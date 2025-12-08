Aνησυχία προκαλούν στον Όμιλο Jumbo οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών.

Ο Όμιλος Jumbo κατέγραψε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 6% τον Νοέμβριο του 2025, επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σημειώθηκε σε ήδη υψηλή περσινή βάση. Η δυναμική της εταιρείας παραμένει έντονη και στο ενδεκάμηνο, με τον ρυθμό ανάπτυξης να κινείται κοντά στο 8% και να αντανακλά τη σταθερή ζήτηση σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματος μέσω του δικτύου franchise. Τον Νοέμβριο λειτούργησε στο Ισραήλ το τέταρτο κατάστημα Jumbo, επιβεβαιώνοντας τόσο την ισχύ του brand όσο και την εμπιστοσύνη των τοπικών συνεργατών στο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου. Η Fox Group, που διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα franchise σε Ισραήλ και Καναδά, σχεδιάζει να προσθέσει 5 έως 6 νέα καταστήματα στο Ισραήλ μέσα στο 2026, ενώ παράλληλα προγραμματίζει τη λειτουργία των τριών πρώτων καταστημάτων Jumbo στον Καναδά, στο Οντάριο, εντός του ίδιου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

Ο Όμιλος υπογραμμίζει ότι οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος αποτελούν την πιο κρίσιμη περίοδο για το λιανεμπόριο, με τα καταστήματα να λειτουργούν στα όρια της μέγιστης πληρότητας και τον καθημερινό τζίρο να επηρεάζει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα της χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό, ανησυχία προκαλούν οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες, εάν ενταθούν, ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, από τα τελωνεία έως τους βασικούς οδικούς άξονες και τα λιμάνια.

Οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τον σταθερό ανεφοδιασμό των εγχώριων καταστημάτων όσο και τη ροή των εξαγωγών, με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Ο Όμιλος καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει άμεσα την ομαλότητα στην αγορά και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ημίμετρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδιέξοδα και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για την εξαγωγική οικονομία και τη χώρα.

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας αυξήθηκαν τον Νοέμβριο κατά περίπου 6% σε σύγκριση με έναν ήδη εξαιρετικό περσινό μήνα, ενώ στο ενδεκάμηνο η αύξηση ανέρχεται περίπου στο 9%. Στην Κύπρο, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν τον Νοέμβριο κατά περίπου 3% και στο ενδεκάμηνο κατά 8%. Στη Βουλγαρία, το δίκτυο καταστημάτων και το ηλεκτρονικό κατάστημα κατέγραψαν άνοδο 8% τον Νοέμβριο και 4% στο σύνολο του ενδεκαμήνου. Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 6% τον Νοέμβριο, ενώ στο ενδεκάμηνο η άνοδος διαμορφώθηκε στο 5%.