Σαν σήμερα το 1913 γεννήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Η συγκινητική ανάρτηση του εγγονού του και η αναφορά στον πατέρα του, Δημήτρη.

Μία ιδιαίτερη ανάρτηση, αφιερωμένη στον παππού του, έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος, ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του σπουδαίου ηθοποιού, δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, υπενθυμίζοντας πως έχουν περάσει 113 χρόνια από τη γέννησή του.

Παράλληλα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σημείωσε, ότι φέτος λείπει τόσο ο παππούς του, όσο και ο πατέρας του, Δημήτρης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι.

«Τρίτη 13.3.1913 γεννήθηκες (Πλουτάρχου 13) και πέρασαν από τότε. 113 χρόνια. Αν κάνετε... γενέθλια στον παράδεισο, φέτος θα τα κάνεις με το μοναχοπαίδι σου μαζί. Πάντα μας λείπεις. Από φέτος μας λείπετε και οι δυο», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.

