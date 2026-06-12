Σε επίπεδο δαπανών, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να καταβάλουν υψηλότερα ποσά για διαμονή και αεροπορικά εισιτήρια, στοιχείο που ενισχύει τη συμβολή τους στα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας.

Στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών για διακοπές στο εξωτερικό παραμένει η Ελλάδα το 2026, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ που βασίζεται σε στοιχεία της GWI Travel. Η χώρα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των Γερμανών και των Ιταλών, την τέταρτη για τους Βρετανούς και τους Γάλλους και την έκτη για τους Ισπανούς, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική της στις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τους πρώτους δύο μήνες του 2026 σε δείγμα περίπου 4.600 ατόμων, καταγράφει ότι οι διακοπές κοντά στη θάλασσα και τα σύντομα ταξίδια σε πόλεις εξακολουθούν να αποτελούν τις κυρίαρχες επιλογές των Ευρωπαίων, προσφέροντας στην Ελλάδα ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χάρη στο ισχυρό τουριστικό της προϊόν. Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις δηλώνουν ότι είναι πιθανό να επιλέξουν προορισμούς πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους, γεγονός που ευνοεί συνολικά τους μεσογειακούς προορισμούς, αλλά δημιουργεί και προκλήσεις για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και υστερεί έναντι χωρών όπως η Ισπανία, η Ιταλία ή η Κροατία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση με αυτοκίνητο ή τρένο.

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η εικόνα των πέντε βασικών ευρωπαϊκών αγορών είναι μικτή, ωστόσο η υψηλή ζήτηση για καλοκαιρινές διακοπές και city break συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για δραστηριότητες στη φύση και την πεζοπορία δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάδειξη λιγότερο ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών της χώρας.

Η μελέτη καταγράφει επίσης ενίσχυση της τάσης για κρατήσεις τελευταίας στιγμής, καθώς οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό λόγω της αβεβαιότητας. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στις πολιτικές κρατήσεων και για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες κατά τους χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες.

Ανά αγορά, οι Γάλλοι διαφοροποιούνται αισθητά, παρουσιάζοντας χαμηλότερη πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ενώ οι Γερμανοί και οι Βρετανοί τείνουν να οργανώνουν τα ταξίδια τους νωρίτερα. Αντίθετα, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί επιλέγουν συχνότερα κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Σε επίπεδο δαπανών, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να καταβάλουν υψηλότερα ποσά για διαμονή και αεροπορικά εισιτήρια, στοιχείο που ενισχύει τη συμβολή τους στα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας. Αντίθετα, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη σωστή τιμολογιακή στρατηγική για ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες.

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Οι πέντε αυτές αγορές συνεισέφεραν το 2025 περισσότερο από το 46% των εσόδων του ελληνικού εισερχόμενου τουρισμού, με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένουν οι δύο σημαντικότερες πηγές επισκεπτών. Τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη για διαφοροποιημένη στρατηγική προσέγγισης ανά αγορά, προκειμένου η Ελλάδα να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.