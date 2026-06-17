Προβολή ταινίας μικρού μήκους και συζήτηση με αφορμή τον συλλογικό τόμο του ΕΝΑ «Ο τουρισμός στην Ελλάδα: μετασχηματισμοί, αντιστάσεις και προοπτικές».

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Οι τόποι και οι άνθρωποι στο επίκεντρο: Εμπειρίες και πολιτικές για τον τουρισμό», αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στο Athens Book Space (Πάρκο Ελευθερίας - μετρό «Μέγαρο Μουσικής»).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με αφορμή την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Ο τουρισμός στην Ελλάδα: μετασχηματισμοί, αντιστάσεις και προοπτικές», σε επιμέλεια της Αγγελικής Μητροπούλου (εκδόσεις ΕΝΑ, 2025), που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Επίσης, θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους «Το Δόντι και ο Βράχος» του Κωστή Αλεβίζου.

Συζητούν:

Σωτήρης Βαρελάς, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Νίκος Ερηνάκης, επιστημονικός διευθυντής ΕΝΑ, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διονυσία Κούτση, διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Αγγελική Μητροπούλου, επιστημονική συνεργάτιδα ΕΝΑ, διδάκτωρ του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τη συζήτηση συντονίζει η Χριστίνα Κουσουνή, δημοσιογράφος, Ναυτεμπορική TV, TornosNews.gr

Λίγα λόγια για το βιβλίο «Ο τουρισμός στην Ελλάδα: μετασχηματισμοί, αντιστάσεις και προοπτικές»

Ο συλλογικός τόμος, σε επιμέλεια Αγγελικής Μητροπούλου, συγκεντρώνει 29 συγγραφείς από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και επαγγελματικές πρακτικές, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει το ελληνικό τουριστικό μοντέλο σε μια κρίσιμη καμπή του. Έπειτα από δεκαετίες μαζικού τουρισμού, οι ανισότητες στις τοπικές οικονομίες, οι πιέσεις στους φυσικούς και κοινωνικούς πόρους των προορισμών και η ανάγκη ουσιαστικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος καθιστούν αναγκαία μια στρατηγική επανεξέταση.

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Το βιβλίο φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει τον προβληματισμό για το πώς μπορεί η χώρα να διαμορφώσει ένα νέο τουριστικό υπόδειγμα, που να υπερβαίνει τη μονοδιάστατη έμφαση στην ποσοτική μεγέθυνση και να ενσωματώνει προτεραιότητες ανθεκτικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Κυκλοφορεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 και έχει παρουσιαστεί στο κοινό μέσα από δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ έχει πραγματοποιηθεί και παρουσίασή του στην Καλαμάτα.