Η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα για την αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών, με μικρότερη θετική συμβολή από το ισοζύγιο μεταφορών.

Θετικές επιδόσεις συνέχισε να καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις αφίξεις ξένων επισκεπτών να κινούνται με υψηλούς ρυθμούς ανόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών ενισχύθηκαν κατά 20,9%.

Η ισχυρή πορεία του τουρισμού συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας σε έναν βαθμό τις πιέσεις που καταγράφηκαν σε άλλες συνιστώσες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Θετική παρέμεινε η εικόνα και τον Μάιο. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ οι σχετικές ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 10,9%.

Η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα για την αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών, με μικρότερη θετική συμβολή από το ισοζύγιο μεταφορών.

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