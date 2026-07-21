Τι αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τα Airbnb στις πολυκατοικίες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το ζήτημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) στις πολυκατοικίες, καθώς αναδεικνύει τη σύγκρουση δύο θεμελιωδών δικαιωμάτων: αφενός του ιδιοκτήτη να αξιοποιεί την περιουσία του και να αποκομίζει εισόδημα και αφετέρου των υπόλοιπων ενοίκων να απολαμβάνουν μια ήρεμη και ασφαλή καθημερινότητα.

Αφορμή για τη νέα συζήτηση αποτέλεσε η πρώτη δικαστική απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε η διαχειρίστρια πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το διέθετε μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει την τουριστική εκμετάλλευση του ακινήτου, καθώς ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει ρητά τη χρήση των διαμερισμάτων για τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη απόφαση, ωστόσο, δεν δημιουργεί αυτομάτως δεδικασμένο για όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικής σημασίας είναι το περιεχόμενο του κανονισμού κάθε πολυκατοικίας. Σε πολλές, κυρίως παλαιότερες οικοδομές, οι κανονισμοί έχουν συνταχθεί πριν από την εξάπλωση των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης και δεν περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά από τα δικαστήρια, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού μιας πολυκατοικίας, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών.

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Τροποποιήσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, με στόχο να καλύψει τα νομοθετικά κενά και να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα που έχουν ανακύψει τις τελευταίες δεκαετίες. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του φθινοπώρου, να κατατεθεί στη Βουλή και, εφόσον εγκριθεί, να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2027.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των πολυκατοικιών, αντιμετωπίζοντας ζητήματα όπως οι οφειλές κοινοχρήστων, οι αλλαγές στη χρήση των ακινήτων και οι διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, σε ένα πεδίο που εξακολουθεί να βασίζεται σε νομοθεσία σχεδόν ενός αιώνα.