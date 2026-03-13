Μία απρόσμενη επισκέπτρια είχε η Μαρία Μπεκατώρου στο αποψινό επεισόδιο του «The Chase».

Το απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, η Μαρία Μπεκατώρου, πιστή στο ραντεβού της, καλωσόρισε τους νέους παίκτες του «The Chase» στο πλατό.

Η παρουσιάστρια, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποδείξει τον αυθορμητισμό της, ενώ δύσκολα κρύβει τα συναισθήματά της, τη χαρά ή την αποστροφή της.

Σήμερα ωστόσο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη με την καινούργια της παίκτρια, αφού ήρθε στο πλατό μαζί με την μητέρα της.

Όπως αποκάλυψε αργότερα η ίδια, εκείνη ήταν που της έραψε το νυφικό όταν παντρεύτηκε. Μιλώντας στη νέα της παίκτρια ανέφερε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, γιατί Άννα, είναι και συναισθηματικοί οι λόγοι. Μπαίνοντας στο πλατό, βλέπω μία γλυκεία, υπέροχη, ευγενική κυρία και νιώθω ότι την ξέρω, ότι την έχω ξανά δει, αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι πολλά τα χρόνια. Είναι η γλυκιά σου η μανούλα που μου έραψε το νυφικό όταν παντρεύτηκα… το 2007 όταν παντρεύτηκα. Είναι πραγματικά συγκινητικό…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1tjynochs9?integrationId=40599y14juihe6ly}