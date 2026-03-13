Ο Γιώργος Θεοφάνους σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Ο Γιώργος Θεοφάνους το απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο συνθέτης και στιχουργός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την οικογένειά του, αλλά και την καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα και στην απώλεια του Γιώργου Μαρίνου.

Για την Μαρινέλλα, αποκάλυψε πως παρότι μαθαίνει νέα της, επιλέγει να μην τα λέει δημόσια: «Η Μαρινέλλα είναι διαφορετική, ήμασταν διαφορετικά. Μαθαίνω νέα της, τα κρατάω για εμένα...».

Σε ό,τι αφορά την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, αποκάλυψε ότι είχαν προγραμματίσει να κάνουν μαζί μία σειρά από τραγούδια, ενώ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κάθε στίχο που τραγουδούσε ο showman τον αισθανόταν: «Έχω πολλά χρόνια να τον δω το Γιώργο. Βρεθήκαμε και στο στούντιο και στο σπίτι, μαζί με τον παραγωγό, τον Γιώργο Μαρκάκη. Ερχόταν και στο σπίτι μου ο Γιώργος, κάναμε τραγούδια μαζί, είχαμε πει να κάνουμε και μία δουλειά… Λίγο μετά το ’96… Τον πείραξε που έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη… Θαύμαζα τα πάντα σε εκείνον. Τον βλέπω ακόμη και στα βίντεο. Λέει τον κάθε στίχο, καταλαβαίνει την κάθε λέξη που λέει, αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω στα νέα παιδιά… Θα μου πεις φταίτε και εσείς…».

Όσα είπε ο Γιώργος Θεοφάνους για τις σκληρές κριτικές του

Με αφορμή τη συζήτηση για τον Γιώργο Μαρίνο, ο στιχουργός, αναφέρθηκε στις κριτικές που ο ίδιος ασκούσε στα νέα παιδιά, δηλώνοντας μετανιωμένος: «Δεν υποσχέθηκα ποτέ σε κανέναν… Αλλά πρέπει να του δώσεις θάρρος. Αντίστροφα, αν δεν είναι καλός, πρέπει να τον κόψεις λίγο. Τώρα, να τον κόψεις, όχι να «κόβεις πόδια»… εγώ «έκοβα πόδια», δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Τα είδα μετά στα βίντεο… τα παιδιά μου τα βλέπουν και γελάνε, μου λένε να πάω να δω τι έκανα στην τάδε… μακάρι να είχα το τηλέφωνο της τάδε για να της πως ότι δεν χρειαζόταν να σου πω τέτοια πράγματα. Μπορεί να έχω κάνει χιλιάδες πράγματα και να μην τα ξέρω καν… Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος…».

