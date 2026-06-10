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Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα στη Λέσβο εικάζουν ότι η κατάσταση στους επόμενους μήνες θα γίνει πιο δύσκολη.

Τρεις μήνες μετά την εμφάνιση της πρώτης εστίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, συνεχίζεται η καταγραφή νέων κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τη σημερινή (10/06) ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εντοπίστηκε νέο κρούσμα της νόσου στην Αγία Παρασκευή και άλλα δύο στην Καλλονή.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας

Από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γίνεται γνωστό ότι για σήμερα 10 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των ελέγχων για τον Αφθώδη Πυρετό στην Π.Ε. Λέσβου, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Τριάντα (30) αρνητικες εκτροφές

Τρεις θετικές μια στην Αγία Παρασκευή και δύο στην Καλλονή

Δύσκολη η κατάσταση

Όπως μεταδίδει το stonisi.gr, οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι η θανάτωση των ζώων δεν οδηγεί στην εκρίζωση της νόσου. Αυτό αποδεικνύεται από κρούσματα προηγούμενων ημερών που είχαν εντοπιστεί σε εκτροφές στη Νάπη, στην Πελόπη και τον Μανταμάδο.

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Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα εικάζουν ότι η κατάσταση στους επόμενους μήνες θα γίνει πιο δύσκολη.