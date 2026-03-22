Σε νεαρά ζώα, η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως μυοκαρδίτιδα και αιφνίδιο θάνατο.

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια πολύ μεταδοτική ιογενής νόσος που προσβάλλει κυρίως ζώα με δίχηλα πόδια, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους. Ο ιός προκαλεί σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στην υγεία των ζώων, αλλά και στην παραγωγή ζωικών προϊόντων, με μεγάλες οικονομικές και εμπορικές συνέπειες για την κτηνοτροφία και το εμπόριο.

Τα άρρωστα ζώα εμφανίζουν συνήθως πυρετό, φυσαλίδες στο στόμα και στα άκρα, ανορεξία, σιελόρροια και χωλότητα —δηλαδή δυσκολία στην κίνηση— και μείωση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος.

Ο ιός μεταδίδεται πολύ εύκολα, τόσο με άμεση επαφή ανάμεσα στα ζώα, όσο και έμμεσα μέσω μολυσμένων αντικειμένων, εξοπλισμού, ρουχισμού ή ακόμα και σε μικρές αποστάσεις με τον αέρα. Έτσι, η ασθένεια εξαπλώνεται γρήγορα στις εκμεταλλεύσεις αν δεν τηρούνται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

Όσον αφορά τον άνθρωπο, ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στους ανθρώπους και δεν θεωρείται κίνδυνος για την υγεία τους, ούτε μέσω της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων που έχουν υποβληθεί σε σωστή επεξεργασία.

Όταν επιβεβαιώνεται εστία αφθώδους πυρετού, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν άμεσα μέτρα ελέγχου για να σταματήσουν την εξάπλωση. Αυτά περιλαμβάνουν τη θανάτωση των ευπαθών ζώων στην προσβεβλημένη εκμετάλλευση και την απολύμανση των χώρων και εξοπλισμού. Επιπλέον, επιβάλλονται περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και ζωικών προϊόντων, καθώς και η δημιουργία προστατευτικών ζωνών γύρω από το σημείο της εστίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κύριο μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους και τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι η αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοπροφύλαξης και η αποφυγή κάθε ενέργειας που θα μπορούσε να συμβάλει στη διασπορά του ιού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh99nzj0an35?integrationId=40599y14juihe6ly}