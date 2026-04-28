Στην πρώτη φετινή πληρωμή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, σήμερα καταβλήθηκαν συνολικά 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις, ως εξής:

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν απευθείας από το ΥΠΑΑΤ στους κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Περιφέρειες. Επισημαίνεται ότι η καταβολή αποζημιώσεων για την Δυτική Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός δύο εργάσιμων ημερών.