Ποιοι αποτελούν την Επιτροπή που συγκροτήθηκε- Η προσθήκη Πρωτόπαπα - Στο Πέραμα αύριο ο Ανδρουλάκης.

Παραφράζοντας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που έλεγε «έξω πάμε καλά», στο ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν βασίμως να ισχυριστούν «στην Περιφέρεια πάμε καλά». Αντιθέτως τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά για την Αττική, που ψηφίζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ ήταν τέταρτο στην Αττική στις εθνικές εκλογές του 2023, πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΚΚΕ.

Τώρα μπορεί να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει το κόμμα του κ. Τσίπρα που είναι σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες πολύ ισχυρό, το ΚΚΕ διατηρεί τις δυνάμεις, όπως επίσης ανεβαίνει σε κάποιες περιφέρειες στης πρωτεύουσας το κόμμα Βελόπουλου (πχ Ανατολική Αττική), ενώ ακόμα δεν είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα για το κόμμα Καρυστιανού, έστω και αν εκτιμάται ότι δεν θα πετύχει κάτι το ιδιαίτερο. Με βάση και τα προαναφερθέντα έχει σημάνει συναγερμός στο επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη και αναζητούνται οι τρόποι για να αυξηθούν τα ποσοστά του κόμματος στην Αττική, που είναι και βασική προϋπόθεση για να πετύχει το ΠΑΣΟΚ τον όποιο στόχο του.

Κατά ασφαλείς πληροφορίες έχει συγκροτηθεί ένα επιτελείο, στο οποίο η ισχυρή προσθήκη είναι αυτή του έμπειρου Χρήστου Πρωτόπαπα, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο στο οργανωτικά, ρόλος που αναμένεται να είναι ευρύτερος στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Εκτός του πρώην υπουργού, έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι της πρωτεύουσας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Κώστας Παπαδημητρίου, που γνωρίζει πολύ καλά την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και όχι μόνο, αυτοδιοικητικοί παράγοντες από περιοχές που το ΠΑΣΟΚ έχει ισχυρή παρουσία (πχ ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης), συνδικαλιστές κλπ. Ήδη ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε την Πέμπτη την Νέα Ιωνία και έκανε ανοιχτή ομιλία ενώ προηγήθηκε και συνάντηση με τον πράσινο δήμαρχο Παναγιώτη Μανούρη.

Αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάει στο Πέραμα, στην πολύπαθη περιοχή των λιπασμάτων και θα έχει εκδήλωση με νέους ανθρώπους, περίπου αντίστοιχη με αυτή που έκανε πριν λίγες εβδομάδες ο κ. Τσίπρας σε μαγαζί στην Ομόνοια. Στον σχεδιασμό θα μπουν και οι βουλευτές που έχουν μεγάλη επιρροή, δηλαδή οι Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Μιλένα Αποστολάκη και Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθούν και υποψηφιότητες βουλευτών, με πιο σημαντική από όλες αυτή της Άννας Διαμαντοπούλου στον Νότιο Τομέα, αλλά και του Χρήστου Κακλαμάνη στην ίδια περιφέρεια, όπως επίσης και του Δημήτρη Μάντζου στον Βόρειο Τομέα. Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν θα σχετίζονται πρωτίστως με το θέμα της ακρίβειας, αλλά και το κυκλοφοριακό, τις δημόσιες συγκοινωνίες κ.α.

Την ίδια ώρα, το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους καλά κρατεί, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης άφησε χθες (ΟΝΕ) νέες αιχμές για κάποιες εταιρίες και τη σχέση τους με το δημόσιο, καθώς και για το σαθρό πλαίσιο που λειτουργούν στην Ελλάδα. Από την άλλη, στο θέμα του μετώπου με τις εταιρίες δημοσκοπήσεων υπάρχουν στελέχη που δεν ακολουθούν την γραμμή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και κάποιων στενών του συνεργατών(πχ Π. Δουδωνής Γ. Βαρδακαστάνης κ.α). Μεταξύ αυτών και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος χθες το βράδυ υποστήριξε (Αction 24) ότι oι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει πλώρη, αποφεύγοντας να κάνει την οποιαδήποτε κριτική στις εταιρίες, αναφέροντας με νόημα πως "οι 12 δημοσκοπήσεις κάτι λένε". Εκεί που ο κ. Παπανδρέου ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη είναι στο θέμα των συνεργασιών, καθώς τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της αυτόνομης πορείας, κάνοντας παράλληλα κριτική στον κ. Τσίπρα για το γεγονός ότι δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για μια σειρά επιλογών που έκανε ως πρωθυπουργός.