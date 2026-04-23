Σημαντική επιβάρυνση καταγράφει η εξάπλωση της ευλογιάς αιγοπροβάτων στη χώρα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από τις 6 έως τις 19 Απριλίου 2026 έχουν καταγραφεί 2.152 κρούσματα σε 2.660 εκτροφές, ενώ οι θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου ανέρχονται συνολικά σε 486.666 ζώα.

Το ίδιο διάστημα εντοπίστηκαν πέντε νέα κρούσματα, με εστίες στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Ηλείας. Παράλληλα, οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με δεκάδες χιλιάδες ελέγχους, βεβαιωμένες παραβάσεις και συλλήψεις να έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της νόσου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, το διάστημα από 14/10/2025 έως 19/04/2026 έχουν διενεργηθεί συνολικά 60.499 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 99 παραβάσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 98 συλλήψεις. Τέλος, μόνο για το διάστημα από 01/02/2026 έως 19/04/2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 43.764, οι βεβαιωμένες παραβάσεις σε 59 και οι συλλήψεις σε 61.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhgvh7lf9lmh?integrationId=40599y14juihe6ly}