Στο επίκεντρο της ΔΕΘ θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που θα απευθύνεται κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης από το 2027, ένα μέτρο που εξετάζεται ως μία από τις σημαντικότερες εξαγγελίες της φετινής ΔΕΘ και το οποίο φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους αυτοαπασχολούμενους.

Η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος αποτέλεσε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φορολογικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε ως εργαλείο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι φορολογούνται με βάση εισοδήματα που δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματική οικονομική τους κατάσταση. Η δυσαρέσκεια που καταγράφηκε σε επαγγελματικούς κλάδους, επιστημονικούς συλλόγους και ενώσεις αυτοαπασχολουμένων έχει οδηγήσει το κυβερνητικό επιτελείο στην αναζήτηση μιας πιο μόνιμης και πολιτικά αποδεκτής λύσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο το τεκμαρτό σύστημα να ολοκληρώσει τον κύκλο του στο τέλος του 2026, ώστε από το 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες να επιστρέψουν σε ένα καθεστώς φορολόγησης που θα βασίζεται αποκλειστικά στα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματα. Η αλλαγή, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2028 και αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Κατάργηση του τεκμαρτού

Η προοπτική κατάργησης του τεκμαρτού συνδέεται άμεσα με την πρόοδο που καταγράφεται στον τομέα της ψηφιακής παρακολούθησης των συναλλαγών και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το μέτρο θεσπίστηκε ως μεταβατική παρέμβαση και όχι ως μόνιμο χαρακτηριστικό του φορολογικού συστήματος. Όπως αναφέρουν, όσο περιορίζεται το κενό ΦΠΑ και αυξάνονται τα έσοδα από τον εντοπισμό αδήλωτης φορολογητέας ύλης, τόσο μειώνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος.

Καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη στρατηγική διαδραματίζει η πλήρης ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου. Η καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών, η σύνδεση των επιχειρήσεων με το σύστημα IRIS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής δημιουργούν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ένα περιβάλλον στο οποίο η φορολογική διοίκηση μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα την πραγματική οικονομική δραστηριότητα χωρίς την ανάγκη τεκμαρτών υπολογισμών.

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Η κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος δεν θα είναι, ωστόσο, η μοναδική παρέμβαση που εξετάζεται ενόψει ΔΕΘ. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα, καθώς και η επέκταση της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και στις επιχειρήσεις.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι ένα τέτοιο πακέτο μέτρων μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων με μια κοινωνική και επαγγελματική ομάδα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και παραδοσιακά επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό, η κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος από το 2027 αναδεικνύεται ήδη ως μία από τις πιο ισχυρές υποψηφιότητες για να αποτελέσει το κεντρικό φορολογικό μήνυμα της κυβέρνησης από το βήμα της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.