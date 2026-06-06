Η συναίνεση μπορεί να καταστεί απαραίτητη για εργασίες σε κοινόχρηστα ή κοινόκτητα τμήματα ή όταν μεταβάλλουν την εξωτερική εικόνα της πολυκατοικίας.

Συχνές είναι οι διαφωνίες που προκύπτουν στις πολυκατοικίες όταν ένας ιδιοκτήτης επιθυμεί να προχωρήσει σε εργασίες ή τροποποιήσεις στο διαμέρισμά του ή σε χώρους που συνδέονται με αυτό. Το βασικό ερώτημα που τίθεται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αν απαιτείται η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών ή αν ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει αυτόνομα στις παρεμβάσεις που σχεδιάζει.

Γενικός κανόνας είναι ότι ένας ιδιοκτήτης μπορεί να πραγματοποιεί εργασίες στο εσωτερικό του διαμερίσματός του χωρίς να ζητήσει τη συναίνεση των υπόλοιπων, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους, δεν μεταβάλλουν την όψη του κτιρίου και δεν θίγουν δικαιώματα άλλων συνιδιοκτητών. Εργασίες όπως το βάψιμο εσωτερικών χώρων, η αντικατάσταση δαπέδων ή οι συνήθεις επισκευές θεωρούνται συνήθως ιδιωτικές παρεμβάσεις.

Αντίθετα, η συναίνεση των συνιδιοκτητών μπορεί να καταστεί απαραίτητη όταν οι εργασίες αφορούν τμήματα του κτιρίου που θεωρούνται κοινόχρηστα ή κοινόκτητα ή όταν μεταβάλλουν την εξωτερική εικόνα της πολυκατοικίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αλλαγές στα κουφώματα. Όταν τα νέα κουφώματα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα υφιστάμενα, ως προς το χρώμα, το υλικό, το σχέδιο και τις διαστάσεις, συνήθως δεν προκύπτει ζήτημα. Αν όμως οι αλλαγές αλλοιώνουν την όψη του κτιρίου, ενδέχεται να απαιτείται συναίνεση ή να υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Ανάλογα ισχύουν και για την αλλαγή χρωματισμού στην πρόσοψη. Η εξωτερική όψη δεν θεωρείται αποκλειστικά υπόθεση του κάθε ιδιοκτήτη, καθώς αποτελεί μέρος της συνολικής εικόνας του κτιρίου. Για τον λόγο αυτό, παρεμβάσεις που μεταβάλλουν την εμφάνιση της πρόσοψης συχνά απαιτούν προηγούμενη συνεννόηση με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι τέντες αποτελούν μία ακόμη περίπτωση όπου η συναίνεση μπορεί να αποδειχθεί αναγκαία. Σε πολλές πολυκατοικίες προβλέπονται συγκεκριμένα χρώματα και τύποι τεντών ώστε να διατηρείται η αισθητική ομοιομορφία. Η εγκατάσταση διαφορετικών κατασκευών ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις ή διαφωνίες.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πλαίσιο για το κλείσιμο μπαλκονιών με τζαμαρίες ή αλουμίνια. Πρόκειται για παρέμβαση που επηρεάζει άμεσα την όψη του κτιρίου και συχνά δημιουργεί πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα. Αντίστοιχα, η κατασκευή πέργκολας ή στεγάστρου δεν θεωρείται απλή εργασία και μπορεί να απαιτεί τη συναίνεση των συνιδιοκτητών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατασκευής και τις προβλέψεις του κανονισμού.

Από τις περιπτώσεις όπου η συναίνεση θεωρείται κρίσιμη είναι οι παρεμβάσεις στην ταράτσα ή το δώμα της πολυκατοικίας. Καθώς οι χώροι αυτοί είναι κατά κανόνα κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι, κανένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε κατασκευές ή άλλες μεταβολές. Ακόμη και όταν κάποιος διαθέτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, αυτό δεν του παρέχει αυτομάτως το δικαίωμα να κατασκευάζει ή να μεταβάλλει τον χώρο κατά βούληση.

Το ίδιο ισχύει για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ταράτσα. Επειδή οι εγκαταστάσεις αυτές καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και επηρεάζουν τη χρήση του από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, συχνά απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση και συναίνεση.

Συναίνεση μπορεί επίσης να απαιτείται για παρεμβάσεις στον ακάλυπτο χώρο, στην πιλοτή, στη στέγη, στους κοινόχρηστους διαδρόμους και γενικότερα σε κάθε χώρο που δεν ανήκει αποκλειστικά σε έναν ιδιοκτήτη. Η τοποθέτηση αποθηκών, στεγάστρων, περιφράξεων, θέσεων στάθμευσης ή άλλων κατασκευών σε τέτοιους χώρους δεν μπορεί να γίνεται μονομερώς.

Αντίστοιχα, ζητήματα ανακύπτουν και με τη διέλευση σωληνώσεων, καλωδίων ή άλλων εγκαταστάσεων από κοινόχρηστους χώρους. Όταν επηρεάζεται η χρήση ή η πρόσβαση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών, η συναίνεση αποτελεί συχνά προϋπόθεση για την υλοποίηση των εργασιών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Σε γενικές γραμμές, όταν οι εργασίες περιορίζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό του διαμερίσματος και δεν επηρεάζουν κοινόχρηστους χώρους, την όψη του κτιρίου ή τα δικαιώματα άλλων ιδιοκτητών, δεν απαιτείται συναίνεση. Όταν όμως οι παρεμβάσεις αγγίζουν κοινόκτητα τμήματα ή μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της πολυκατοικίας, η συνεννόηση με τους συνιδιοκτήτες αποτελεί συνήθως απαραίτητη προϋπόθεση.