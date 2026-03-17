Οι «Πολυκατοικίες» του ΛΕΞ, το τραγούδι της γενιάς της οικονομικής κρίσης μεταφέρεται σε graphic novel και θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Στη Θεσσαλονίκη της κρίσης, ο Δήμος δέχεται ένα περίεργο τηλεφώνημα για να επισκεφτεί τον πατέρα του με τον οποίο έχει διακόψει επαφές εδώ και χρόνια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, μυστικά και ενοχές χρόνων έρχονται στην επιφάνεια και ο Δήμος παρουσιάζει όσα έζησε τα χρόνια που η σχέση τους είχε διακοπεί κάνοντας μια βόλτα στο αστικό τοπίο. Εκεί που λερώνεις τα χέρια σου είτε το θέλεις είτε όχι. Η βόλτα αυτή έχει ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι Πολυκατοικίες του Λεξ. Ενός τραγουδιού που έδωσε ρυθμό και μελωδία στις δύσκολες νύχτες μιας ολόκληρης γενιάς που ακροβατούσε μεταξύ αφραγκίας και ψυχολογικών αδιεξόδων. Γιατί και οι πολυκατοικίες έχουν ιστορίες να πουν…





Το Πολυκατοικίες είναι ένα graphic novel εμπνευσμένο από το ομώνυμο τραγούδι του ΛΕΞ - μια αφηγηματική κατάδυση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Με ρυθμό που θυμίζει βιντεοκλίπ και εικόνες που κινούνται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το αφαιρετικό, ο Δήμος ξετυλίγει τη ζωή που έζησε όσο ήταν μακριά από τον πατέρα του.

Το κομμάτι μιας ολόκληρης γενιάς τώρα γίνεται κόμικ από τους Δημήτρη-Κρις Αγκαράι (Σκυλονουάρ, Μιχαήλ Μιχαήλ του Μιχαήλ) και Μι Δέλτα (Νεκρός Χορός, Τερματοφύλακας Γιατρός – Η Ιστορία Συνεχίζεται…).

«Μας χαζεύουν οι εξωγήινοι μέσα από το κουτί.

Κανένας ασφαλής μέσα στις πολυκατοικίες!»

Οι εκδόσεις Μικρός Ήρως θα πραγματοποιήσουν παρουσίαση του graphic novel, Πολυκατοικίες, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στις 19:00. Με ομιλητές τους Αλέξανδρο Παπαγεωργίου (κριτικός κινηματογράφου), Γιώργο Τσαγκόζη (δημοσιογράφο), Κώστα Σαββόπουλο (ερευνητή) και τους δημιουργούς του κόμικ, Μι Δέλτα και Δημήτρη-Κρις Αγκαράι.

Το graphic novel θα είναι διαθέσιμο στην παρουσίαση.. Κυκλοφορεί σε βιβλιοπωλεία και περίπτερα την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

