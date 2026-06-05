Το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας των νοικοκυριών παρέμεινε στο ιδιαίτερα χαμηλό 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις υποχώρησε στο 0,09% από 0,13%.

Οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να ενισχύουν τα έντοκα έσοδά τους και τον Απρίλιο, καθώς η απόσταση μεταξύ των επιτοκίων που προσφέρουν στους καταθέτες και εκείνων που χρεώνουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ιδιαίτερα μεγάλη. Με τις αποδόσεις στις καταθέσεις να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και το κόστος δανεισμού να παραμένει σημαντικά υψηλότερο, το περιθώριο επιτοκίου –βασική πηγή κερδοφορίας για το τραπεζικό σύστημα– διευρύνθηκε περαιτέρω, στις 4,45 ποσοστιαίες μονάδες από 4,08 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διατηρήθηκε στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 4,76%. Στις υφιστάμενες καταθέσεις το μέσο επιτόκιο παρέμεινε στο 0,30%, ενώ στα υφιστάμενα δάνεια διαμορφώθηκε στο 4,60%, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον Μάρτιο.

Στο μέτωπο των καταθέσεων, το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας των νοικοκυριών παρέμεινε στο ιδιαίτερα χαμηλό 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις υποχώρησε στο 0,09% από 0,13%. Αντίθετα, οι προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών διάρκειας έως ενός έτους κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 4 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 1,13%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για τις επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,76%.

Στα νέα δάνεια, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στα καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο, όπου το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 138 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,19%. Αντίθετα, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 3,49%, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια, που περιλαμβάνουν πιστωτικές κάρτες και ανοικτές πιστώσεις, διατηρήθηκαν στο ιδιαίτερα υψηλό 14,65%.

Ανοδική ήταν η εικόνα και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε στο 4,59% από 4,53%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια διαμορφώθηκε στο 6,85% από 6,78%. Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο ενισχύθηκε κατά 50 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 4,41%.

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Αύξηση καταγράφηκε και στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με το μέσο επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,58%, αυξημένο κατά 36 μονάδες βάσης σε μηνιαία βάση. Ανάλογη ήταν η εικόνα σε όλες τις κατηγορίες δανείων ανάλογα με το ύψος χρηματοδότησης. Για δάνεια έως 250.000 ευρώ το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε στο 5,08%, για δάνεια από 250.001 έως 1 εκατ. ευρώ στο 4,48%, ενώ για χρηματοδοτήσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ ανήλθε στο 4,37%.

Όσον αφορά τα υφιστάμενα υπόλοιπα, τα επιτόκια παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά. Στα στεγαστικά δάνεια διάρκειας άνω των πέντε ετών το μέσο επιτόκιο διατηρήθηκε στο 3,60%, στα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες στο 8,31%, ενώ στα επιχειρηματικά δάνεια διάρκειας άνω των πέντε ετών παρέμεινε στο 4,13%. Αντίστοιχα, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 5,36%, χωρίς αξιόλογες μεταβολές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.